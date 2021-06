Neustadt

Anna Wißmann war zehn Jahre Pastorin in der Johannes-Gemeinde und im verbundenen Stadtpfarramt mit Liebfrauen. Nun verlässt sie den Kirchenkreis und tritt eine neue Stelle in der Gemeinde Bergen im Kirchenkreis Soltau an. „Es ist kein leichter Abschied für mich“, sagt Wißmann. „Ich war sehr gern Teil der Gemeinde in Johannes, die Lebendigkeit und das Engagement hier haben mich immer wieder inspiriert.“

Pfarrhaus der Pastorin wird verkauft Dass die Johannesgemeinde nun kurzfristig eine Pastorenstelle neu besetzen muss, hat zumindest mittelbar auch mit einem Zwist rund um den laufenden Gemeindehausneubau zu tun. Dort waren die Kosten für den mit 1,66 Millionen Euro eingepreisten Bau deutlich gestiegen – um etwa 142.000 Euro. Grund dafür war nach Auskunft des Superintendenten Michael Hagen vom Kirchenkreis Wunstorf-Neustadt die allgemeine Preisentwicklung im Bausektor. Intern eskalierten die Diskussionen rund um die Finanzierung des Neubaus im Frühjahr offenbar, woraufhin vier Mitglieder des Kirchenvorstands zurücktraten. Pastorin Wißmann gab ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende ab. Als Bewohnerin eines von zwei Pfarrhäusern der Gemeinde war sie unmittelbar von den Finanzierungsfragen betroffen. Denn um die Mehrkosten zu decken, wird die Gemeinde das Pfarrhaus in der Otto-Hergt-Straße verkaufen – also Wißmanns Zuhause. Ursprünglich war geplant gewesen, stattdessen das Pfarrhaus im Wacholderweg zu veräußern. „Es macht aber einfach mehr Sinn, das Pfarrhaus bei der Kirche zu behalten. Das war eine einmütige Entscheidung“, sagt Superintendent Hagen. Der Verkauf des Pfarrhauses in der Otto-Hergt-Straße soll nun möglichst schnell geschehen, um die guten Bedingungen des Immobilienmarkts zu nutzen. „Es gibt dabei keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Weggang von Frau Wißmann. Man konnte eine Dienstwohnung anbieten“, so Hagen. Die Pastorin selbst möchte sich nicht weiter zu den Hintergründen für ihren Wechsel äußern. „Meine Verantwortung gilt einem gelingenden Übergang für die Johannesgemeinde. Wie es nach meinem Weggang dort weitergeht, liegt in der Verantwortung des Kirchenvorstands“, so Wißmann. Am Dienstag nahm sie bereits erste Termine in ihrer neuen Gemeinde war. Der Kirchenvorstand der Johannesgemeinde wird im Juli erstmalig über die anstehende Neubesetzung der Pastorenstelle sprechen.

Sie sei mit Leidenschaft und Engagement in ihrer Gemeinde und weit darüber hinaus tätig gewesen, sagt der stellvertretende Superintendent und Pastor der Liebfrauen-Kirchengemeinde Marcus Buchholz. „Ihre Predigten zogen Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus an“, sagt er. Seelsorge und die Stärkung des Gemeinwohls seien ihr ebenso wichtig wie die Arbeit mit Kindern und Angebote für andere Altersgruppen. So etablierte Wißmann einen Bibelgesprächskreis in der Gemeinde.

Das Pfarrhaus der Johannes-Gemeinde in der Otto-Hergt-Straße soll verkauft werden um den Neubau des Gemeindehauses zu finanzieren. Quelle: Florian Hake

Neue Impulse für ihre Arbeit verdankte sie ebenso wie die Gemeinde dem stetigen Zuwachs durch zugewanderte Christen aus dem Iran. Sie führte lange Zeit Taufunterricht für Menschen aus einem anderen Kulturkreis durch. „Das war für mich persönlich, für meinen eigenen Glauben enorm bereichernd“, sagt Wißmann. „Jede Gemeinde profitiert von Erfahrungen, Talenten und Überzeugungen, die unterschiedliche Menschen in die Gemeinschaft einbringen.“

Wie stark die Kraft gemeinschaftlichen Engagements sein kann, bewies Wißmann bei ihrer Arbeit mit der Tafel Neustadt: Gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin Ulla Paczkowski und mit Jürgen Kassebeer managte Pastorin Wißmann die Überführung der langjährigen Tafelarbeit als Filialstelle der Nienburger Tafel in die Selbständigkeit, in Trägerschaft der Johannesgemeinde. „Bei der Tafel ist immer großartige Arbeit geleistet worden“, sagt die Pastorin, „das gilt noch einmal besonders für die schwierige Zeit der Pandemie – durch das überwältigende Engagement unserer Ehrenamtlichen wie auch vieler anderer Neustädter, die in dieser Zeit mit eingesprungen sind, war es möglich, die Ausgabe die ganze Zeit über offen zu halten.“

„Mit ihren frischen Ideen für eine lebendige und den Menschen zugewandte Kirche war Anna Wißmann ein wichtiges Mitglied im Kirchenkreis “, sagt Buchholz. „Wir danken ihr für Ihr unermüdliches Engagement vor allem in der Seelsorge.“

„Ich gehe mit zwei weinenden Augen“, sagte Wißmann, als sie bei einem Gottesdienst am Sonntag in der Johannesgemeinde ihren Weggang öffentlich machte. Ihren offiziellen Abschied feiert sie mit einem Gottesdienst in der Johanneskirche am Nachmittag des 18. Juli.

