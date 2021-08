Poggenhagen

Die Corona-Pause ist vorbei: Am Wochenende startet auf dem Kulturgut Poggenhagen, Gut Harms 5 in Neustadt, das Open-Air-Festival „Parkbeben and Friends“. Wenn auch kleiner ist als in den Vorjahren, versprechen die Veranstalter in pandemiegerechter Form Musik, Sound- und Lichtinstallationen und ein klanglich-visuelles Erlebnis zwischen Kultur und Natur.

Auf der Open-Air-Bühne soll das Publikum entspannt und gelassen die besondere Atmosphäre genießen. Nach Einbruch der Dämmerung werden Herrenhaus, Park und ausgewählte Orte im Wald zusätzlich illuminiert.

Besondere Atmosphäre im Park

Weil Feuer und Licht eine ganz eigene Atmosphäre verbreiten, habe man ein besonders Line-up für die Aufritte am Donnerstag und Sonnabend ausgewählt, heißt es von den Veranstaltern. Den Auftakt macht am Donnerstag, 19. August, ab 20 Uhr das Ensemble Welten. Die Musiker bieten ihrem Publikum minimalistischen Kompositionen und wollen die Zuhörer auf eine musikalische Reise zu Klangwelten zwischen Eiswüsten und Grasschneiderameisen mitnehmen.

Die belgische Sängerin Chantal Acda tritt Sonnabend beim Parkbeben und Friends Festival in Poggenhagen auf. Quelle: Hanneke Wetze

Zwei Konzerte am Sonnabend

Weiter geht es auf der Bühne am Sonnabend, 21. August, ebenfalls ab 20 Uhr. Die belgische Sängerin Chantal Acda stellt Stücke ihres neuen Albums „Saturday Moon“ vor. Unterstützt von Eric Thielemans rhythmischen Grooves und Gaetan Vandewoude an der Gitarre, zeigt die Sängerin mit der sanft-melancholischen Stimme, was in ihr steckt.

Den Abschluss macht am zweiten Abend des Parkbeben 2021 das Horst Hansen Trio am Sonnabend ab 22 Uhr. Die drei Akteure vereinen mit ihrer Musik spielerischen Witz, ausgefeiltes Können, individuelle Expressivität und Entertainment zum sogenannten Überjazz, heißt es von den Organisatoren. Den Eintrittspreis für beide Abende können Besucher selber bestimmen: Karten gibt es für 15, 20 oder 25 Euro im Online-Vorverkauf unter https://kultur-rh.reservix.de/events. 

Das Horst Hansen Trio spielt Ultrajazz in Poggenhagen. Quelle: Eike Toellner

Die Organisatoren bitten ihre Gäste, sich am Tag der Veranstaltung über die jeweils aktuellen Coronaregeln auf der Website des Kulturguts Poggenhagen unter www.parkbeben.de zu informieren. Weitere Informationen gibt es beim Team Kultur der Region Hannover unter Telefon (0511) 616 25200.

Von Mirko Bartels