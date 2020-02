Paddler treffen sich für Frühlingsfahrt auf der Leine

Neustadt

Auch wenn das Wasser noch ziemlich kalt sein dürfte: Paddler aus Neustadt und dem Umkreis treffen sich am Sonntag, 8. März, um ihre Boote zur Leine-Frühlingsfahrt einzusetzen. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem ehemaligen Freibad an der Suttorfer Straße in Neustadt. Start ist zwischen 9 und 9.30 Uhr.

Paddeltour über bis zu 50 Kilometern

Wie weit gefahren wird, kann jeder selbst entscheiden. Für 16.30 Uhr ist der Zielschluss in Hodenhagen vorgesehen. Die Strecke dorthin beträgt 51,5 Kilometer. Teilnehmer können aber auch an den Brücken in Basse (11,5 Kilometer), Helstorf (20,5 Kilometer) und Niedernstöcken (30,5 Kilometer) aussteigen. Wer in Schwarmstedt (40 Kilometer) aussteigen möchte, muss beachten, dass auf dem Hafengelände keine Autos geparkt werden dürfen.

Nichts für Anfänger

Wegen der kühlen Witterung ist die Veranstaltung nur für erfahrene Paddler gedacht. Kälteschutz, Schwimmhilfe, Bootsauftrieb und warme Wechselwäsche gehören zur Grundausrüstung. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf gibt es auf www.helmi-sport.de und www.kanu-club-steinhuder-meer.de.

Mehr Nachrichten aus dem Neustädter Land finden Sie hier.

Von Kathrin Götze