Otternhagen

Einbrecher haben am Mittwoch, 11. November, Schmuck und einen kleinen Tresor aus einem Wohnhaus in Otternhagen gestohlen. In der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr hatten die Diebe ein Küchenfenster des Einfamilienhauses in der Straße Langes Feld aufgehebelt, um so in das Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten das Haus und stahlen die Gegenstände.

Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05032) 9559115.

Von Mario Moers