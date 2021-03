Mandelsloh

In der Passionszeit gibt es in der Mandelsloher St.-Osdag-Kirche für Besucher etwas Besonderes zu sehen: Während der siebenwöchigen Fastenzeit vor dem Fest entsteht im gesamten Kirchenraum ein Ostergarten, der wöchentlich erweitert wird. Gezeigt werden Szenen aus der Passionsgeschichte, mehrere Stationen sollen zum Entdecken und Innehalten einladen. „Wir wollen den Weg Jesu vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung zeigen“, sagt Bodo Messerschmidt, Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

Protagonisten können ihre Geschichte erzählen

Besucher können bei ihrem Rundgang auf lebensgroße Akteure der Passionsgeschichte aus Pappe treffen. Die Figuren sind nach Entwürfen von Pastor Christian Steinmeier entstanden. Um den Protagonisten nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine Stimme zu verleihen, kommt moderne Technik zum Einsatz: Wer sein Handy auf einen angebrachten QR-Code richtet, kann auf diese Weise passende Audiopassagen abrufen. „So kann man die Passionsgeschichte wirklich fast mit allen Sinnen erleben“, sagt Lektor Wilhelm Drösemeier.

Der Ostergarten ist Teil des Projekts „Zwischen Schatten und Licht – Stationen zu Passion und Ostern“, das von den Evangelischen Bildungslandschaften der Landeskirche in Kooperation mit dem Gottesdienstausschuss der Kirchengemeinde Mandelsloh entwickelt wurde. Erleben können die Besucher die Ausstellung noch bis Freitag, 9. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr. In der Zeit bis Ostern gibt es in der Kirchengemeinde weitere Aktionen: Weltgebetstags-Tüten mit Andacht können Interessierte bis Sonnabend, 13. März, in der Kirche am Informationsstand beim Südeingang abholen. Und am Sonntag, 14. März, ab 16 Uhr meldet sich das Team um Silvia Engelke und Esther Lorenz mit der Familienkirche per Videoschaltung zurück.

