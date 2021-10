Schneeren

Eine Spendensammlung für die Betroffenen des Brandes bei San Stefan soll schnelle finanzielle Unterstützung schaffen. Ortsrat und Heimatverein in Schneeren haben die Aktion in einer außerplanmäßigen Sitzung beschlossen und angeschoben. Das Geld soll geschädigten Bewohnern und Gewerbetreibenden in der ersten Not helfen, die Zeit bis zur Auszahlung der Versicherungen oder des Arbeitsamts zu überbrücken.

„Zahlreiche Bürger haben uns in den vergangenen Tagen angesprochen, wie in dieser Ausnahmesituation schnell geholfen werden kann“, sagt Andreas Stünkel vom Heimatverein. Außer finanziellen Hilfen sind auch Sachspenden gefragt. Insbesondere Möbel und allgemeine Haushaltsartikel. Eventuell werden auch Dinge für die gastronomische Nutzung benötigt (Einrichtung, Besteck, Gläser, Elektrogeräte). „Bitte haben Sie Verständnis, dass Sachspenden-angebote von den Betroffenen vorab auf Eignung geprüft werden“, sagt Stünkel.

Geldspenden können auf das Konto des Ortsrats Schneeren überwiesen werden bei der Raiffeisen Volksbank Neustadt unter dem Betreff „Schneeren hilft“. IBAN: DE36 2506 9262 0060 8190 00. BIC: GENODEF1NST. Wer Sachspenden anbieten möchte, kann diese mit Bild und unter Angabe der Objekte in der Betreffzeile per E-Mail an sachspende.schneeren@gmx.de senden.

Die historische Gaststätte war am vergangenen Freitag vollständig ausgebrannt. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen. Außer dem Restaurant San Stefan waren in dem Gebäude zwei Wohnungen, ein Friseursalon, eine Oldtimergarage und das Lager eines Rollstuhlunternehmens untergebracht. Brandschutzermittler schließen menschliches Handeln als Ursache für das Feuer bislang aus.

Von Mario Moers