Mardorf

Bahnt sich da etwa bereits der nächste Konflikt um einen Grundschulstandort an? In der ersten Sitzung des neuen Ortsrats in Mardorf meldeten gleich mehrere Parteien Gesprächsbedarf an, für den Fall, dass die gemeinsame Waldschule im Nachbarort Schneeren erweitert oder sogar neu gebaut wird. Diesbezüglich läuft gerade eine Bedarfsfeststellung seitens der Stadt. Platzmangel und hoher Sanierungsbedarf sind dort bereits seit einigen Jahren ein chronisches Problem. „Wenn in Schneeren ein Neubau diskutiert wird, würden wir uns wieder ins Boot setzen und möglicherweise eine eigene Fläche anbieten“, so Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU). Angeregt hatte das Thema die CDU-Fraktion. Sie will von der Stadtverwaltung wissen, welche Möglichkeiten der Ortsrat Mardorf hat, in die weiteren Planungen zu dem Thema eingebunden zu werden. „Es kommt auf uns zu, betrifft unsere Eltern und Kinder, da wollen wir mitreden“, sagte Niemeyer.

Schneerens Grundschule soll erweitert werden. Dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist, zeigen die Containerbauten. Quelle: Alexander Plöger (Archiv)

Grundschule wurde 2015 geschlossen

Die Grundschule in Mardorf war 2015 geschlossen worden. In das Gebäude ist 2019 die Freie Schule Mardorf eingezogen. Die meisten Mardorfer Kinder fahren nach Schneeren in die Waldschule. Der Schließung ging damals eine intensive Diskussion um den besten gemeinsamen Standort voraus – für die Mardorfer behielt der Verlust der Grundschule einen bitteren Nachgeschmack. Auch weil Angelegenheiten der gemeinsamen Grundschule seitdem formell in den Aufgabenbereich des Ortsrats Schneeren fallen. „Da sollte die Stadt schauen, was das Gesetz für uns an Mitsprachemöglichkeiten hergibt“, findet Sebastian Rabe, UWG-Einzelvertreter im Mardorfer Ortsrat. Er kann sich etwa einen gemeinsamen Ausschuss vorstellen. Etwas weiter, wenn auch mit einem nachgeschobenen Lächeln, geht SPD-Vertreter Josef Ehlert.

Alle für Paschke Der Ortsrat Mardorf hat in seiner konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU) im Amt bestätigt. Alle acht anwesenden Mitglieder stimmten in geheimer Wahl für den Amtsinhaber. Zu seinem Stellvertreter wählte das Gremium Jens Tahn (SPD) in Abwesenheit. CDU-Ortsrat Friedrich Dankenbring wurde vor Beginn der Sitzung für seine 40-jährige-Mitgliedschaft im Ortsrat mit einer Ehrenurkunde des Niedersächsischen Städtetages ausgezeichnet. „Als langjähriger Fraktionssprecher und Chronist des Ortes hat Friedel viel für Mardorf erreicht. Seine Kenntnis der Geschichte macht ihn unverzichtbar“, würdige Ortsbürgermeister Paschke Dankenbring. Dem alten und neuen Ortsbürgermeister überreichte sein Parteifreund Björn Niemeyer eine Auszeichnung. Paschke bekam die Ehrennadel der Stadt Neustadt für seine 15-jährige Mitgliedschaft im Ortsrat. Zu guter Letzt verabschiedete Paschke Herwig Dannebrink. Der war 2016 als erster AfD-Abgeordneter in den Ortsrat Mardorf eingezogen, hatte die Partei aber kurz darauf verlassen und nahm seitdem als parteiloser Abgeordneter an den Sitzungen teil. „Wir kannten ihn nicht und dachten zuerst ,Oh Gott, was wird mit der AfD auf uns zukommen?‘. Er hat uns eines Besseren belehrt“, lobte Paschke Dannenbrink für seine konstruktive Mitarbeit. Im neuen Ortsrat vertreten sind die CDU (vier Sitze), SPD (drei Sitze) sowie Einzelvertreter der UWG und FDP.

Marle Struckmann (CDU, rechts), Josef Ehlert (SPD, links) und Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU, Zweiter v. l.) überreichen CDU-Ortsrat Friedrich Dankenbring einen Präsentkorb für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Ortsrat. Quelle: Mario Moers

„Wenn in Schneeren neu gebaut werden muss, kann man das ja hier machen und dort läuft der Betrieb weiter. Wie in Helstorf“, sagte er. Im Kern geht es dem Mardorfer Ortsrat aber erst einmal darum, grundsätzlich bei Fragen zur Grundschule im Nachbarort ein Wörtchen mitzureden – etwa wenn Veränderungen der Schulzeiten Auswirkungen auf die Fahr- und Wartezeiten der Mardorfer Kinder haben oder ähnliches. Als nächstes steht in Schneeren der Neubau der Schul-Turnhalle an, er soll im kommenden Frühjahr losgehen.

Von Mario Moers