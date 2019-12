Ortsrat will Sozialbau in Eilvese verhindern

Eilvese

Baugrund in Eilvese ist begehrt. Deshalb dauerte es nicht lange, bis nach der politischen Entscheidung für das Neubaugebiet „Im Dahle“ 2018, alle Grundstücke verkauft waren. Längst hängen die ersten Richtkränze. Für Nachschub soll nun ein zweiter Bauabschnitt sorgen. Zwölf zusätzliche Grundstücke, für maximal 20 Wohnungen und drei Mehrfamilienhäuser hätten dort Platz.

Vergrault die Sozialbau-Klausel Investoren?

Die Entscheidung des Ortsrats, eine vorgesehene Quote für sozial geförderten Wohnungsbau aus den Planungen für das Neubaugebiet zu streichen, sorgte diese Woche für eine Grundsatzdebatte im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Ortsratspolitiker befürchten, eine entsprechende Auflage könnte potenzielle Bauherren abschrecken. Mindestens sechs Sozialwohnungen müssten demnach in Bauabschnitt II entstehen.

Ein Neubau im ersten Abschnitt des Neubaugebiets Im Dahle in Eilvese. Quelle: Mario Moers

Baulücke statt Sozialwohnungen?

Eine Baulücke würde am Ende dringend benötigten Wohnraum blockieren, die Mieten in Eilvese seien auch ohne Förderung erschwinglich und außerdem solle die Stadt erst einmal ihre frei stehenden Sozialwohnungen in der alten Schule füllen, argumentierte der Ortsrat.

„Wir glauben, dass wir für ein Haus mit sechs sozial geförderten Wohneinheiten keinen Investor finden“, erklärt der stellvertretende Ortsbürgermeister Michael Homann ( CDU) die Entscheidung. „Wir wollen sozialen Wohnraum schaffen, aber an dieser Stelle ist das sehr schwierig“, kommentiert SPD-Ortsrat Matthias Schmedes die Angelegenheit.

Der Ortsrat votierte einstimmig für die Streichung der Sozialklausel im Einzelfall – ein Akt, der seitens der Verwaltung Befürchtungen weckt. „ Eilvese ist ein Baustein im Förderkonzept der Region. Wenn man es hier nicht berücksichtigt, bekommt man bei anderen Baugebieten Schwierigkeiten, Sozialbau zu rechtfertigen“, kritisiert Stadtplanerin Meike Kull das Ansinnen des Ortsrats.

Sie betont den besonderen Status Eilveses. Als sogenanntes ländliches Kleinzentrum gehört der Ort zu denen, die aufgrund ihrer guten Infrastruktur und Versorgungsangebote, für ein Wachstum prädestiniert sind. Auch Hagen, Mandelsloh/Helstorf, Mardorf und Bordenau gelten als Kleinzentren. Würde man die Bemühungen um sozialen Wohnungsbau konterkarieren, käme es dazu „überhaupt nicht auf den Dörfern“, sagte Kull. Die Diskussion um Im Dahle II hat deshalb ihrer Ansicht nach exemplarischen Charakter.

Abstimmung über den Bebauungsplan des Neubaugebiets Im Dahle II im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss. Quelle: Mario Moers

Rat hat sich zu sozialem Wohnungsbau verpflichtet

Gemäß einer Selbstverpflichtung des Rats aus dem Mai 2018 und dem Wohnraum­versorgungs­konzept der Region soll erschwinglicher, sozial geförderter Wohnraum in der Kommune entstehen und zwar nicht nur in der Kernstadt. Im April präsentierte die Region ihr Konzept in Neustadt. Hier sollen demnach bis 2025 insgesamt 490 neue Wohnungen entstehen – 110 sollen als sozialer Wohnraum gefördert werden. Als Anreiz zahlt die Region für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern je 5500 Euro an die Kommune. Für Wohnungen mit Sozialbindung für mindestens 20 Jahre kommen noch jeweils 3000 Euro dazu.

Der Eilveser SPD-Ortsrat Heinrich Hoffmeyer hat zwar gegen die Sozialbindung gestimmt, hält die Auseinandersetzung aber für richtig. „Es ist eine interessante Diskussion, die ich auch bei dem Hagener Baugebiet „Vor dem Linnenbalken“ und in Mandelsloh erwarte“, sagt Hoffmeyer.

Es braucht eine verbindliche Regelung

Im Stadtentwicklungsausschuss endete die Debatte mit einem Kompromiss. Heinz-Jürgen Richter ( SPD) schlug vor, bei der Entwicklung des Gebiets eine Frist von einem Jahr festzulegen. Wenn sich bis dahin kein Investor für die sechs Quoten-Wohnungen gefunden hat, wird die Bindung aufgehoben. Diese Variante fand eine Mehrheit. Der Einzelfall ist damit geklärt, das Grundproblem noch lange nicht. Diese Einschätzung teilt auch Eilveses Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker, im Bürgermeisterwahlkampf Streiterin für sozialen Wohnungsbau. Sie hält es für sinnvoll, die Frage mit Blick auf die Ortschaften grundsätzlich zu klären. Das ist wichtig, will man eine Haltung verhindern die lautet: Sozialer Wohnungsbau ja, aber nicht in meinem Dorf.

Lesen Sie auch

Eilvese: Eigentümer sollen Straßennamen für Neubaugebiet vorschlagen

2016: Eilvese soll neues Baugebiet bekommen

Von Mario Moers