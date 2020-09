Bordenau

Wie viele Baugrundstücke hätte Bordenau übrig, wenn alle nicht bewohnten Flächen registriert wären? Die Aktualisierung des Baulückenkatasters ist ein Punkt auf der Sitzung des Ortsrats am Dienstag, 22. September. Die beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. „Viele Grundstücke sind zwar als Baugrundstücke gekennzeichnet, stehen aber nicht zum Verkauf“, so Ortsbürgermeister Harry Piehl. In der Sitzung soll die weitere Vorgehensweise diesbezüglich besprochen werden. Vor einigen Jahren hatten alle Neustädter Ortsräte die Baulücken schon einmal in ihrem jeweiligen Bereich aufgenommen. Eine müßige Arbeit, die sich angesichts der großen Nachfrage nach Wohnungen auf dem Land allerdings lohnen könnte.

In weiteren Programmpunkten geht es unter anderem um einen zusätzlichen Hort-Container und den Ausbau der Straße „Alter Torfmoorweg“. „Als ein weiterer Tagesordnungspunkt wird der schon lange gehegte Wunsch eines Radweges nach Frielingen behandelt“, sagt Piehl. Der Großversuch der Region Hannover zu Tempo 30 in Ortsdurchfahrten und Regionsstraßen ist ebenfalls Thema.

Von Mario Moers