In mehreren Neustädter Ortsteilen haben Bürger auf Initiative der jeweiligen Ortsräte, große Tempo-30-Hinweise auf entsprechende Straßen aufgebracht. Die weißen, nicht zu übersehenden Markierungen sollen für zusätzliche Sicherheit auf den Wohnstraßen sorgen. Vorreiter der Kooperation von Ortsräten und Stadt waren Mardorf, Schneeren und Eilvese. Zuletzt wurden auch Straßen in Suttorf gekennzeichnet. Die Ortsräte in Poggenhagens und der Kernstadt haben bereits Interesse bei der Stadt angemeldet, ebenfalls selber zu malen.

„Die Aktion macht Spaß und trägt außerdem ein wenig zur Konsolidierung des städtischen Haushalts bei“, sagt Eilveses Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker. Straßenverkehrsrechtlich sei die Eigeninitiative erlaubt, erklärt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Stadt stellt Farbe und Schablone

Nachdem die Ortsräte ihr Interesse bekundet haben, bekommen sie von der Stadt die Farbe und eine Schablone gestellt. Dazu gibt es genaue Hinweise, wo markiert werden darf und wo nicht. Auch Ausbesserungen übernehmen die Bürger selbst. „Es ist alles mit der Stadt abgestimmt“, sagt Suttorfs Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann.

Gut möglich, dass die 30-Hinweise bald in weiteren Orten gefordert werden. Bis zum Jahresende werden in Scharrel, Büren, Mandelsloh und Mariensee beinahe ortsweite Tempo-30-Begrenzungen ausgewiesen.

