Poggenhagen

Die Ortsdurchfahrt Poggenhagen ist für mehrere Tage gesperrt. Bei Tiefbauarbeiten an der Moordorfer Straße in Höhe der Grundschule ist es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Schaden an der Wasserversorgung gekommen.

Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, sei zur Zeit noch nicht absehbar, teilt Stadtsprecherin Nadine Schley mit. Eine Umleitung für den Durchgangsverkehr ist aber bereits ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer werden über die Fliegerstraße, Kreisstraße 336, und die Wunstorfer Straße, Kreisstraße 333, geleitet. Anlieger können die Moordorfer Straße bis zur Baustelle passieren.

Von Beate Ney-Janßen