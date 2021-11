Neustadt

Neustadts Stadtverwaltung will verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Ein erster Einsatz in 20 Gastronomiebetrieben am Donnerstagabend sei gut verlaufen, meldet Stadtsprecherin Kathrin Kühling: Sowohl Betreiber als auch Gäste hätten allesamt Nachweise vorgelegt, geimpft beziehungsweise genesen zu sein.

Die Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Annette Plein, und ihre Kollegin Tanja Jahns vom Ordnungsdienst der Stadt hatten sich zu dem abendlichen Kontrollbesuch durch die Gaststätten verabredet und waren sowohl über das Ergebnis als auch über die Resonanz erfreut. „Größtenteils positiv“, sei auch die Reaktion der Wirte ausgefallen, sagt Plein, und die Gäste hätten die Kontrollen begrüßt.

Kontrollen demnächst auch in Fitnessstudios

„Wir wollen mit diesen Kontrollen zeigen, dass wir die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen im Auge haben“, erläutert Plein. Die Stadt werde auch weiterhin regelmäßig Kontrollen durchführen, da die aktuelle 2-G-Regel für viele Bereiche wie etwa auch für Fitnessstudios und körpernahe Dienstleistungen gelte.

Sie hoffe, dass der positive Eindruck sich dort noch verstärke. Sollten jedoch Verstöße festgestellt werden, würden sie direkt an die Region Hannover als zuständige Aufsichtsbehörde weitergegeben. Diese könne Bußgeldverfahren einleiten. Pro Verstoß beziehungsweise Gast könnten dann 150 Euro und mehr fällig werden.

Von Beate Ney-Janßen