Inwiefern begünstigt die Corona-Pandemie das Entstehen und die Verbreitung antidemokratischer und rechter Ideen im Internet? Wieso ist es gerade jetzt so wichtig, die spezifische Sprache und Zeichen der Rechtsextremen und Verschwörungstheoretiker als solche zu erkennen? Diese Fragen möchten die Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land und die Landfrauen im November beantworten – und bieten daher Onlineseminare zum Themenkomplex Rechtsradikalismus an.

Teilnahme ist kostenlos

Die Wechselwirkungen von Corona und scheinbar abstrusen, aber populären Verschwörungstheorien wie QAnon haben zwei Berliner Autoren unter die Lupe genommen. In einem Onlineseminar der VHS am Montag, 23. November, geben der Soziologe Patrick Stegemann und der Journalist Sören Musyal Einblicke in ihre Arbeit zu dem Buch „Die rechte Mobilmachung – Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen“.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr auf der Onlinelernplattform der VHS (vhs.cloud). Die Teilnahme ist kostenlos. Über einen Chat können Fragen an die Autoren gestellt werden. Anmeldungen sind bis zum Vortag auf www.vhs-hannover-land.de oder telefonisch unter (05130) 9756230 möglich.

Kooperation mit der VHS Delmenhorst

Das Onlineseminar der VHS ist insofern eine Neuheit, als das es in Wunstorf konzipiert wurde, allerdings auch im Einzugsgebiet der VHS Delmenhorst beworben wird. Im Zuge der Pandemie ist diese Kooperation entstanden, die nun mit dieser Veranstaltung aus dem Bereich der politischen Bildung erste Früchte trägt. Künftig werden auch entsprechende Angebote aus Delmenhorst im VHS-Programm in Wunstorf beworben.

Ulrike Hoffmann, die Fachbereichsleiterin Mensch-Gesellschaft-Politik, begrüßt den Trend, die Onlineangebote der verschiedenen Volkshochschulen künftig noch stärker auszutauschen. Die politische Aufklärung erweise sich hier als scheinbar besonders geeignet. „Uns bietet sich hier eine riesen Chance, denn das Thema ist unglaublich wichtig. Wir sind deshalb stolz auf diese Veranstaltung“, sagt Hoffmann.

Vortrag zum Thema „rechtsextremer Lifestyle“

Auch die Landfrauen engagieren sich gegen rechts. Am Donnerstag, 12. November, bieten sie einen Onlinevortrag mit dem Titel „Rechtsextremer Lifestyle“ an. Ein Mitarbeiter des Landes-Demokratiezentrums Niedersachsen informiert ab 19.45 Uhr per Videokonferenz darüber, welche Symbole, Codes oder Musik Rechtsextreme zur Zeit bevorzugt nutzen. Auch die Lage in der Region Hannover wird Thema sein. Eine Anmeldung mit Name, Anschrift und Telefonnummer ist notwendig und per E-Mail an beategerberding@gmail.com möglich.

Von Mario Moers