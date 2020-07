Neustadt

Sie sind ein echter Blickfang: Passanten bleiben in der Neustädter Fußgängerzone stehen, um die vier Oldtimer-Mopeds vom Typ NSU Quickly zu bewundern. Ihre Eigentümer Jan Krogmann-Schwien, Willy Doose, Reimer Johannsen und Peter Rathjens kennen das schon. Als Mitglieder der Oldtimerfreunde Bunsoh in Schleswig-Holstein machen sie regelmäßig Fahrten durch den Landkreis Dithmarschen. Seit Freitag sind sie auf Tour durch Niedersachsen und legten nun auch in Neustadt einen Stopp ein.

Mit 1,7 PS durch Niedersachsen

In diesem Jahr ist alles anders: „Das ist unsere erste Fahrt“, sagt Doose. Wegen Corona mussten die Treffen bisher ausfallen. Als Ausgleich haben sich die vier Freunde zur längeren Tour entschieden. Von Albersdorf in Schleswig-Holstein geht es ins 350 Kilometer entfernte Einbeck. Ihr Ziel ist das Motorrad- und Automuseum PS-Speicher. Es ist eine Mehrtagestour – die Maschinen haben 1,7 PS. „Wir fahren im Schnitt mit Tempo 45“, sagt der langbärtige Krogmann-Schwien schmunzelnd. Es gehe um den Spaß am Fahren und die Landschaft, nicht um Schnelligkeit.

Die Ersatzteile haben sie immer dabei (von links): Die Quickly-Fahrer Jan Krogmann-Schwien, Willy Doose, Reimer Johannsen und Peter Rathjens bei der Reparatur einer Quickly. Quelle: Alexander Plöger

Ersatzteile: „Immer dabei“

Die Quickly wurde in den Fünfziger- und Sechzigerjahren als Massenprodukt gebaut. Das knatternde Zweirad war ein Symbol der Wirtschaftswunderzeit. Mit 1,5 Millionen gebauten Exemplaren ist sie eines der erfolgreichsten Mopeds. Der Hersteller NSU fusionierte 1969 mit Audi. Obwohl es die frühere Firma nicht mehr gibt, finden die Quickly-Freunde noch gut Ersatzteile. „Wir nehmen immer welche mit, weil ständig etwas kaputt geht“, sagt Johannsen. Das bewahrheitet sich umgehend: Als das Quartett starten will, sitzt einer der Motoren locker. Routiniert greift Rathjens zum Schraubenschlüssel. Nach wenigen Minuten knattert der Zweitakter wieder.

