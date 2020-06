Das müssen Sie zur Öffnung des Franzseebads in Amedorf wissen

Amedorf

Die Bedingungen sind gut – und nun soll es zum Sommeranfang losgehen: Am Freitag, 19. Juni, wollen die Aktiven der Franzsee Initiative ihr Naturbad öffnen. „Nun geht es schneller, als wir gedacht haben“, sagt Christiane Gruber. „Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Mitglieder und Badegäste bald wieder am Naturbadesee zum Schwimmen und Entspannen treffen können.“ Bis vor wenigen Tagen waren die Mitglieder der Initiative davon ausgegangen, sie könnten erst Mitte Juli öffnen. Die Besuchszeiten sind wegen der aktuellen Auflagen allerdings noch eingeschränkt: Jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr ist der Natursee dann für Badegäste geöffnet.

Besondere Zeiten fordern besondere Maßnahmen

„Zusätzlich haben wir ein Maßnahmenkonzept für den Badebetrieb erstellt, um auf dem Außengelände und in den sanitären Anlagen die Hygiene-und Abstandsregeln für alle Gäste sicherzustellen“, sagt Gruber. Diese habe man im Bad ausgehängt. „Wir möchten, dass Badegäste in dieser ungewöhnlichen Zeit wenigstens etwas Urlaubsfeeling in den Ferien genießen können. Um das gewährleisten zu können ist, es wichtig, dass sich die Gäste an die Regeln halten“, sagt sie. Eine Scheibe am Bademeisterhaus und nur in Teilen geöffnete Sanitäranlagen gehören zu diesem Konzept. Das badeigene Sandspielzeug für Kinder bleibt dieses Jahr ebenfalls im Schrank – der notwendige Desinfektionsaufwand wäre schlicht zu hoch.

„Die italienische Nacht muss in diesem Jahr leider ausfallen“, sagt Gruber. Man plane aber bereits eine kleine alternative Veranstaltung für die Gäste. „Was genau, wird aber noch nicht verraten. Wir möchten unsere Besucher ein wenig überraschen.“

Von Mirko Bartels