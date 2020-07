Neustadt

Ganz besonders aktiv war in Neustadt am Wochenende ein junger Straftäter, der sich vermutlich auf der Durchreise befand: Der 22-jährige obdachlose Mann aus dem Heidekreis beging gleich zehn Straftaten. Hausfriedensbruch, Beleidigung, Diebstahl und räuberischer Diebstahl standen am Ende zu Buche.

Begangen hat er seine Taten in Eilvese, Empede und Poggenhagen. Festgenommen haben ihn schließlich Neustädter Beamte in der Nacht zu Sonntag in Poggenhagen, als er sich unberechtigterweise auf einem Grundstück im Bereich eines Gartenhauses aufhielt. Der Mann wurde noch am Sonntag dem Haftrichter in Neustadt vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl. Bereits kurze Zeit später brachten Beamte den 22-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt nach Sehnde.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Mirko Bartels