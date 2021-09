Sie haben klare Mehrheiten im Ortsrat (von links): Andrea Czernitzki (SPD) in Bordenau, Ulrich Baulain (CDU) in Mariensee, Hartmut Evers (CDU) in Bevensen, Silvia Luft (CDU) in Helstorf und Stefan Porscha (CDU) in Schneeren. Quelle: SPD