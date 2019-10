Steinhuder-Meer-Konferenz: Wie geht es weiter mit dem Wassersport?

Neustadt

Mit jedem Zentimeter sinkendem Wasserstand des Steinhuder Meeres stellt sich die Frage nach der künftigen Nutzung als Wassersportstandort. Am Freitag, 8. November, beschäftigt sich die neunte Steinhuder-Meer-Konferenz unter anderem mit diesem Thema. Perspektiven für den Wassersport: So lautet der Titel der Veranstaltung im Schloss Landestrost. Dabei geht es außer den Folgen des Klimawandels auch um ein sicheres und faires Miteinander auf dem See, Angebote für alle und die Vereinbarkeit von Wassersport und Naturschutz im Allgemeinen.

„Trends, die Anforderungen von Wassersporttreibenden, demografischer Wandel – das alles sind Inhalte, mit denen wir uns auf der Konferenz beschäftigen müssen, um die Attraktivität unseres größten Binnensees zu erhalten“, sagt Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Planen und Bauen der Region Hannover. „Mit dem Themenschwerpunkt wollen wir auch deutlich machen, dass der Wassersport am Steinhuder Meer – trotz des Klimawandels – eine Zukunft hat, für die wir schon heute die Weichen stellen müssen.“

Öffentlicher Teil am Nachmittag

Um 14.30 Uhr eröffnet Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover, den öffentlichen Teil der Konferenz. „Die Impulse der Teilnehmer helfen uns, die verschiedenen Sichtweisen bei unserer Arbeit zu berücksichtigen“, sagt sie. Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, erläutert im Anschluss das Tourismuskonzept Steinhuder Meer 2030.

In einem Impulsvortrag zeigt Heiner Haass, Leiter der Forschungsgruppe Wassersport und Wassertourismus an der Hochschule Anhalt sowie Sachverständiger für diese Bereiche, „Möglichkeiten und Grenzen für den Wassersport auf dem Steinhuder Meer“ auf. In Diskussionsrunden und Workshops sind dann die Ideen und Anregungen der Teilnehmer gefragt.

Die Steinhuder Meer Konferenz beginnt um 9 Uhr und endet um 17 Uhr im Schloss Landestrost, Schloßstraße 1. Nähere Informationen zur Konferenz finden Sie auf www.naturpark-steinhuder-meer.de. Anmeldungen zu den Workshops und der Veranstaltung sind bis zum 30. Oktober möglich, unter Telefon (0511) 61622634 sowie per E-Mail an info@naturpark-steinhuder-meer.de

Von Mario Moers