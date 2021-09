Neustadt

In der Kernstadt sind die Abrissarbeiten in vollem Gang. Während die Baugrube gegenüber dem Bahnhof für das geplante Neustadttor immer tiefer wird, starteten nun auch beim zweiten Großprojekt, dem neuen Rathaus, die offensichtlichen Arbeiten: Ein von der Stadt beauftragtes Unternehmen hat mit schwerem Gerät begonnen, die Gebäude am nördlichen Ende der Lindenstraße einzureißen und so für die Passanten ganz neue Perspektiven zu schaffen.

„Solch einen Blick auf das Sparkassengebäude hat es von hier aus noch nie gegeben“, sagt ein zufälliger Beobachter der Szene. Der Mann ist in Neustadt aufgewachsen. Nun ist er gespannt auf die Veränderungen. „Solange ich mich erinnern kann, stand an der Ecke zur Schäfergasse ein rotes Backsteinhaus“, sagt er. „Ohne das ist es nun schon ungewohnt.“

Der alte Kernstadt-Bauernhof steht als Nächstes auf der Liste der Abbrucharbeiten, die dem Rathausneubau vorangehen. Quelle: Mirko Bartels

Der Baggereinsatz war bereits einige Wochen vorbereitet worden: Mitarbeiter des Abbruchunternehmens haben seit Ende August die zum Abbruch bestimmten Immobilien an Wunstorfer Straße und Lindenstraße ausgeräumt, entkernt und für den geplanten Abbruch vorbereitet. Im nächsten Schritt soll dann auch der letzte Kernstadt-Bauernhof abgerissen werden.

Das größte Loch wird nicht mehr tiefer

Es ist das größte Loch in der Innenstadt: Die Baugrube für das Neustadt-Tor misst etwa 80 mal 40 Meter und wird fünf Meter tief. Quelle: Mirko Bartels

Gleich gegenüber auf dem Baufeld für das Neustadttor hat die Baugrube nun wohl ihre finale Tiefe erreicht: Rund fünf Meter geht es hinab bis zur Sohle. Die Tiefe braucht es, um die zukünftige Parkgarage unter dem Gebäude schaffen zu können. Man liege bei der Arbeiten gut im Zeitplan heißt es von der Bauleitung.

Von Mirko Bartels