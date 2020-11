Neustadt

Das E-Center Hanekamp an der Königsberger Straße eröffnet am Donnerstag, 26. November, nach zehn Monaten Neubaupause. Schon am Mittwoch war der Parkplatz fast voll, denn auch am letzten Tag gab es noch eine ganze Menge zu tun. Während die Mitarbeiter noch letzte Regale einräumten und die Kühltheken mit Frischware bestückten, überprüften Elektrofachleute noch ein letztes Mal die Anschlüsse.

Auf einem Rundgang mit Bürgermeister Dominic Herbst nahmen sich Betreiber André Hanekamp, seine Frau Nancy und Marktleiter Alexander Dutt Zeit, um Fragen zu beantworten. Auf den rund 2400 Quadratmetern Einkaufsfläche finden sich laut Hanekamp rund 28.000 verschiedene Artikel; frische Waren nehmen fast die Hälfte der Fläche ein. Als wichtige Neuerung dominiert die neue Fischtheke das Bild, eine der ersten bundesweit, die mit dem neuen Label „Die Fischwerker“ an den Start geht. Ebenso wie an Käse- und Fleischtheke setzt Hanekamp dort auf weitreichende Serviceleistungen. Marken- und Bioware sowie Regionales ergänzen das Bild.

Anzeige

Zur Galerie Rundgang mit Bürgermeister: Im E-Center an der Königsberger Straße in Neustadt gibt es viele Neuigkeiten zu entdecken, einschließlich moderner Kassensysteme.

Neue Kassen sollen Zeit sparen helfen

Sechs der zwölf Kassen laufen noch nach dem herkömmlichen System, vier sind zum Selbstscannen. Durch eine schiebt man seinen „Easy Shopper“ durch, den Einkaufswagen, mit dem man die Waren während des Einkaufs schon selbst einscannt und sich so das Umpacken an der Kasse spart. Einzelne Artikel können auch mit der App „Easy Express“ direkt per Smartphone bezahlt werden. Hinzukommen E-Ladesäulen der Stadtwerke auf dem Parkplatz, das Lastenrad Hannah zum Ausleihen vor der Tür: Allerhand Zutaten zu einem modernen Markt sind dort zu finden.

An der Landwehr gibt es Fleisch nur noch abgepackt Während im neuen Markt an der Königsberger Straße zahlreiche Frischetheken zur Verfügung stehen, müssen die Kunden an der Landwehr eine Einschränkung hinnehmen: Dort gibt es künftig Fleisch nur noch abgepackt, wie Kunde Siegfried Hellwig bemängelt. Marktbetreiber André Hanekamp bestätigt das: „Wir müssen beobachten, wie sich das Kaufverhalten der Kunden mit dem neuen Markt ändert, der ja nicht weit entfernt ist“, erläutert er. Um eine Theke zu bestücken, müsse ein gewisser Umschlag gewährleistet sein, sonst reiche die Haltbarkeit der Frischprodukte nicht aus. Sorge mache ihm auch der geplante Umbau und die Sperrung der Moorstraße, was im nächsten Jahr beginnen soll: „Die Mardorf-Besucher bringen uns wichtigen Umsatz“, sagt er. Dass auch Wurst und Käse künftig nur noch abgepackt verkauft würden, wie Hellwig weiter behauptet, sei aber nicht wahr, versichert Hanekamp, „die gibt es weiterhin auch in der Bedienung.“

Bäcker, Post und Lottostelle

Die Sitzplätze am Bäckereistand vor den Kassen müssen fürs Erste noch frei bleiben: Der Gastronomie-Lockdown gilt natürlich auch dort. An der Imbissbude vor der Tür kann man sich seine Speisen aber mitnehmen. Auch Post, Raiffeisen-Volksbank-Automat und Lotto-Annahmestelle sind im Markt zu finden.

Die „stille“ Eröffnung ist am Donnerstag, 26. November, um 8 Uhr, anschließend öffnet der Markt montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze