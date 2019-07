Neustadt

Rund zehn Jahre ist es her, dass sich die Stadt mit ihren Klimaschutz-Aktionsprogramm ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Eine ganze Reihe dort angestrebter Ideen sind aber bis heute nicht umgesetzt, wie Grüne/Links und UWG-Fraktion im Rat bemängeln. Kaum einer kann das so leidenschaftlich kommentieren wie Grünen-Ratsherr Godehard Kass aus Schneeren. „Die Kinder gehen demonstrieren, und wir verraten sie hier“, schimpfte er in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses ( USA), als er einmal mehr in einem Bebauungsplan die Belange des Klimaschutzes nicht ausreichend berücksichtigt fand.

Grüne/Linke und UWG fordern hohe Energiestandards

Zuvor hatte er noch zahmer für einen Antrag geworben, den seine Grüne/Linke-Fraktion gemeinsam mit der UWG auf den Weg gebracht hat. Man wolle den gesellschaftlichen Rückenwind nutzen, der mit den Friday-for-Future-Demonstrationen aufgekommen sei, sagte Kass. Für alle Bauleitpläne solle künftig der CO2 -Ausstoß aufgerechnet, Neubauten sollten grundsätzlich nur noch nach dem hohen Energieeffizienzstandard KfW 55 zugelassen werden. Im alten Aktionsprogramm sei noch vom strengeren Passivhausstandard die Rede gewesen, betonte Kass. Überdies soll für jedes Baugebiet ein Konzept mit erneuerbarer Energie für Strom, Wärme und Elektromobilität entwickelt und festgelegt werden.

Stadtverwaltung will Siedlungen sparsam entwickeln

Das geht der Stadtverwaltung sowie den Kollegen aus anderen Fraktionen zu weit. Die Verwaltung sieht Steuerungsmöglichkeiten vor allem bei der Siedlungsentwicklung. Indem man Wege zur Infrastruktur kurz halte, helfe man, Emissionen durch Verkehr zu sparen, argumentieren die Planer in der entsprechenden Drucksache für den Rat. Das heißt, dass Wohngebiete weiterhin vorzugsweise in der Kernstadt und den größeren Ortschaften entwickelt werden sollen. Und in den Ortschaften gelte das Motto Innenentwicklung vor Außenentwicklung – lieber Baulücken zu schließen als an den Ortsrändern zu bauen. Entwicklungsflächen für Wohnbauland sollten optimal an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden sein und die Mobilität im so genannten Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr stärken.

Einige Vorhaben aus Klimaschutzprogramm sind umgesetzt

In der Siedlungsentwicklung habe man etliche Vorhaben aus dem im Jahr 2009 erstmals auf den Weg gebrachten Aktionsprogramm Klimaschutz bereits umgesetzt, heißt es weiter. Darunter sind die Anlage eines Baulückenkatasters und das Pilotprojekt einer Passivhaussiedlung in einem Abschnitt des Neubaugebiets Auenland im Nordwesten der Kernstadt. In den Plangebieten der Kernstadt habe man insgesamt höhere Anforderungen an die Energieeffizienz in sogenannten städtebaulichen Verträgen festgeschrieben, welche die Erschließungsgesellschaften einhalten müssen. Für immerhin 68 private Wohngebäude sei so ein höherer Energiestandard erreicht worden als gesetzlich erforderlich. Die angedachte Aktion 100 Bäume für den Klimaschutz, als die Stadt große Laubbäume in der Stadt pflanzen wollte, endete nach nur wenigen Exemplaren. Man habe nicht genügend geeignete Flächen gefunden, hieß es damals.

Pilotprojekt Kalte Nahwärme ist für neues Baugebiet angedacht

Auch im neuen Plangebiet Westlich Heidland, dem ersten Abschnitt zur späteren Erschließung des ehemaligen Hüttengeländes, sind fortschrittliche Energietechniken angedacht. Zur Versorgung prüften die städtischen Wirtschaftsbetriebe aktuell die sogenannte Kalte Nahwärme, die mit relativ niedrigen Temperaturen auskommt, möglicherweise gespeist von einer Erdwärmebohrung. Aktuell achte man bei der Stadtplanung außerdem auf Kaltluftschneisen und Grünstrukturen, prüfe regelmäßig, ob auf privaten Grundstücken genug Niederschlag versickern kann und treffe Festsetzungen, um Schottergärten zu begrenzen.

Aktionsprogramm Klimaschutz soll aktualisiert werden

Das alte Aktionsprogramm Klimaschutz werde überdies überarbeitet, sagt die zuständige städtische Fachdienstleiterin Annette Plein. Sie warb bei den Ausschussmitgliedern, sich an Arbeitsgruppen zu beteiligen, die neue Ideen und Ziele finden und formulieren. Auf bindende Energiestandards für den Hausbau, wie sie der Grünen-Politiker Kass fordert, wollten sich CDU, SPD und FDP nicht einlassen. „Dann können hier ja nur noch Leute mit viel Geld bauen“, wandte SPD-Sprecherin Christina Schlicker ein. „Das ist sachlich falsch“, konterte Kass. Investitionen in Energieeffizienz zahlten sich in kürzester Zeit aus, sagte er und fügte hinzu: „Billig bauen ist eine Armutsfalle.“

