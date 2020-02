Neuer Blitzer-Anhänger geht in Betrieb

Neustadt/Evensen

Fast zwei Jahre hatten Raser auf den Straßen des Neustädter Landes Schonzeit. Doch das ist nun vorbei: Die Stadt nimmt am Donnerstag ihren neuen Blitzer-Anhänger in Betrieb. Das mobile, diebstahl- und vandalismussichere Gerät arbeitet automatisch und hat damit den Vorteil, dass es auch ohne Personal einsetzbar ist. Erster Einsatzort wird am Donnerstag die Ortsdurchfahrt Evensen sein. Wie auf so vielen Hauptstraßen durch die Dörfer haben auch dort frühere Messungen teils eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen ergeben.

Vor der Neuanschaffung hat die Stadt lange geplant: Zweimal war sie bereits angekündigt worden, erst für 2018, dann für 2019. Nun steht das gute Stück, Kostenpunkt 175.000 Euro, auf dem städtischen Bauhof geparkt. Weitere Details will die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt geben.

Von Kathrin Götze