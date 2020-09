Bordenau/Poggenhagen

Sie soll Nachfolgerin von Kirsten Kuhlgatz in der Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen werden: Am Sonntag, 6. September, wird Pastorin Alida-Bernadette Weinert vom Superintendenten Michael Hagen mit einem festlichen Gottesdienst in ihr neues Amt eingeführt. Die Feier beginnt um 16 Uhr, geplant ist ein Open-Air-Gottesdienst im Pfarrgarten der St.-Thomas-Kirche in Bordenau. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst nach Poggenhagen in die Bonifatiuskirche verlegt.

Von Kathrin Götze