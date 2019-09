Empede

Kaum zu fassen, was Leute in die Toiletten werfen: Plastikverpackungen, Essensreste und allerhand anderen Müll sieben die Rechenanlagen an der Kläranlage Empede aus dem Abwasser, und zwar in Massen. 4000 Kubikmeter Abwasser von mehr als 30.000 Neustädtern klärt die Anlage jeden Tag, und binnen wenigen Tagen...