Neustadt

Passend zum Schulstart am Donnerstag sind in den Stadt(teil)bibliotheken neue Kinderbücher eingetroffen. Deren gemeinsames Thema ist der Klimaschutz. „Um dem Klimawandel aktiv begegnen zu können, braucht es eine ordentliche Portion Wissen und da stellen die Bibliotheken für die Neustädter Kinder einen wichtigen Vermittlungsort dar“, sagt Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil.

Bücher für drei Altersgruppen

Drei verschiedene Titel für unterschiedliche Altersgruppen übergab sie in ausreichender Zahl an das Team der Stadtbibliothek. Kleine Leser ab sechs Jahre erfahren im Pixi-Heft „Klima und Klimawandel“ auf leicht verständliche Weise alles über den Klimawandel.

Für ältere Kinder ab 9 Jahren wird es komplexer, aber auf eine spannende Art und Weise. Mithilfe vieler Grafiken und Bilder wird im Buch „Palmen am Nordpol“ ebenfalls dem Klimawandel auf die Spur gegangen. Das Buch „Storys für Kinder, die die Welt retten wollen“ zeigt auf, was Kinder auch schon in jungen Jahren bewegen können und ermutigt Kinder somit, sich aktiv für Klimaschutz und eine nachhaltige Lebensweise einzusetzen.

Das Team der Stadtbibliothek freut sich sehr über die Spende der Klimaschutzmanagerin. „Nachhaltig leben und Klimaschutz ist bereits für Kinder ein wichtiges Thema. Bücher helfen ihnen dabei, die Umwelt zu erschließen“, sagt Melanie Röver, die Verantwortliche für die Stadtteilbüchereien.

Von Mario Moers