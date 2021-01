Neustadt

Deutliche Kritik müssen sich die Gründer des Projekts Artenglück von der BUND-Ortsgruppe Wunstorf gefallen lassen. Zwei Landwirte und eine Marketing-Fachfrau aus Rodewald haben kürzlich das Startup gegründet, das Patenschaften für Blühflächen in der Region über das Internet vermarktet. „Dass Junglandwirte eingestehen, dass die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten wesentlich – nicht ausschließlich – zum Artensterben auf den landwirtschaftlichen Flächen geführt hat, ist ein großer Fortschritt“, schreibt BUND-Sprecher Frank Hessing nun. „Dass man nun aber versucht, in großem Stil mit Maßnahmen gegen das Artensterben Geld in einem nicht vertretbaren Umfang zu verdienen, ist sehr kritisch zu sehen.“

„Gutgläubige Bürger werden ausgenutzt“

Hessing hat nachgerechnet: Die 2 Euro pro Monat für 30 Quadratmeter entsprechen einem Betrag von 8000 Euro pro Hektar und Jahr. Das liege sogar noch deutlich über den mindestens 5500 Euro pro Hektar und Jahr, die der Landwirt in Eilvese einnimmt. „Hier werden gutgläubige Bürger ausgenutzt, die bereit sind, sich für den Artenschutz finanziell zu engagieren“, findet der Wunstorfer. Zum Vergleich: Im Blühstreifenprogramm der Region Hannover, das seit 2018 läuft, werden entsprechende Flächen mit 780 Euro pro Hektar und Jahr gefördert. Das entspreche auch in etwa ähnlichen Fördermaßnahmen des Landes. „Wenn man die Förderrichtlinien der Region Hannover zugrunde legt, wäre die geförderte Fläche der Blühstreifen zirka zehnmal so groß“, sagt Hessing.

Es sei grundsätzlich zu begrüßen, wenn staatliche Maßnahmen durch private Initiativen ergänzt werden. So aber würden die staatlichen Programme untergraben, und die dringend notwendigen Artenschutzmaßnahmen seien auf diesem Niveau nicht finanzierbar. „Das Geld sollte lieber für faire und fachlich sinnvolle Blühprojekte oder für Flächenerwerb an gemeinnützige und daher nicht gewinnorientierte Naturschutzverbände oder -stiftungen gespendet werden“, findet der Naturschützer.

Gründer: Patensystem macht viel Arbeit

Felix-Schulze-Varnholt, der das Unternehmen gemeinsam mit Christoph Thieße und Lara Boye gegründet hat, erläutert, dass selbst bei dem genannten Preis keine großen Gewinne für die Gründer drin seien- „Für die 8000 Euro pro Hektar Umsatz müssten wir 333 Paten finden, mit ihnen sprechen, ihnen Zertifikate zusenden und sie mit Fotos und Erklärungen übers Jahr unterhalten“, schildert er. Wähle man eine größere Patenschaft, so reduziere sich der Betrag auf bis zu 5000 Euro pro Hektar. Damit kämen die Gründer noch auf einen Stundenlohn von 10 Euro. Pacht, Maschinen, Marketingausgaben und Saatgut müssten auch finanziert werden. Vor allem die Saatgutmischung sollte von besonders hoher Qualität sein.

Hohe Qualität der Pflege

„Denn leider liegt genau darin das Problem der Förderungen: Sie veranlassen die Landwirte dazu, die günstigste Saatgutmischung zu nehmen und sich nicht weiter um die Fläche zu kümmern“, sagt Schulze-Varnholt. Die Blühstreifen würden überdies oft als Pufferzone genutzt, in der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln und Dünger landen. Die Rodewalder versprächen den Paten eine hohe Qualität der Pflege. „Wir möchten mehrjähriges und heimisches Saatgut verwenden, sodass unsere Blühfelder so ökologisch-sinnvoll wie möglich werden. Beratung erhalten wir von einer Professorin der Hochschule Anhalt und aus der Wirtschaft von Saatgutherstellern.“

Die öffentlich geförderten Blühfelder seien aus Sicht der Gründer nicht genug, schließt Schulze-Varnholt. „Wir wollen so viel Lebensraum und Nahrung für heimische Arten wie möglich schaffen. Schließlich sind nicht nur Landwirte, sondern wir alle Nutznießer eines gesunden Ökosystems.“

