Neustadt

Die aktuell niedrigen Inzidenzen machen es möglich: In Mardorf öffnet das Naturparkhaus wieder – erstmals in diesem Jahr. Ab Donnerstag, 3. Juni, können Gäste die interaktive Moor-Ausstellung am Uferweg 118 besuchen. Wanderungen durch das Tote Moor bietet das Team an jedem Freitag ab dem 3. Juni an.

Donnerstags bis sonntags und jeweils von 11 bis 17 Uhr lässt das Team des Naturparkhauses Besucher ein. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes und Anmeldungen sind Pflicht, angesichts der Inzidenz unter 50 in der Region Hannover müssen jedoch keine negativen Schnelltest-Ergebnisse vorgelegt werden. Die Besucherzahl ist auf maximal zehn Personen begrenzt. Viel Platz also, um in Ruhe Informationen zum Moor am Steinhuder Meer in sich aufnehmen zu können.

Totes Moor hautnah erleben

Für diejenigen, die das Tote Moor hautnah erleben möchten, bietet das Naturpark-Team ebenfalls ab sofort Führungen an – jeweils freitags, 10 bis 12 Uhr. Die erste Führung ist bereits für den 4. Juni geplant, Treffpunkt ist der Parkplatz an der Alten Moorhütte in Mardorf.

Anmeldungen für den Besuch der Ausstellung wie auch für die Wanderungen werden unter Telefon (0511) 616-26123 angenommen. Weitere Informationen zur Ausstellung, zum Veranstaltungsprogramm und zu den jeweils aktuellen Corona-Verordnungen sind auf der Homepage www.naturpark-steinhuder-meer.de hinterlegt. Gruppen, die ins Naturparkhaus kommen möchten, können Termine auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten vereinbaren.

Von Beate Ney-Janßen