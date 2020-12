Neustadt

Im Januar bekommt Familie Rautenberg aus Schneeren ihr erstes E-Auto. Bestellt ist es schon, Zoe heißt es, die Vorfreude ist groß. Nur ein Problem gibt es: Noch ist unklar, wie genau der kleine französische Stromflitzer eigentlich seine Batterien nachladen soll. „Bei der Suche nach der richtigen Ladestation sind wir gerade noch am Anfang“, berichtet Franziska Rautenberg. Die Familie ist damit in guter Gesellschaft. In der unmittelbaren Nachbarschaft gäbe es noch mindestens vier weitere Familien, die aktuell erwägen, ihr Haus auf ein E-Auto vorzubereiten, erzählt Rautenberg.

Nachfrage explodiert

Die Nachfrage nach privaten Ladestationen, sogenannten Wallboxen, ist in Neustadt in den vergangenen Wochen geradezu explosionsartig gestiegen. „Wir schätzen, dass uns seit Ende November etwa 300 Prozent mehr Anfragen diesbezüglich erreichen“, berichtet Steffen Schlakat, Sprecher der Ideenstadtwerke Neustadt. Der örtliche Stromanbieter vertreibt Komplettpakete mit Wallbox und Installation. Auch Fahrzeughersteller wie VW bieten solche Paketlösungen (Elli) an. Die Installation wird in beiden Fällen vorwiegend von lokalen Elektrikern vorgenommen.

Anzeige

Eine LeineBox der Stadtwerke Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

900-Euro-Förderung

Auslöser für den Run auf die Stromtankstellen ist ein stattlicher 900-Euro-Zuschuss, den private Haushalte seit dem 24. November von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) bekommen können. Der Zuschuss hat zwar einige Voraussetzungen (Strom aus regenerativen Energien oder Fotovoltaik), ist aber so lukrativ, dass er auch Hausbesitzer aufhorchen lässt, für die ein E-Autokauf gar nicht akut ansteht. Zwischen 1400 und 2200 Euro kostet eine Ladebox inklusive Installation bei den Stadtwerken, vergleichbar auch mit anderen Anbietern.

„Wir bekommen gerade Anfragen aus allen Ortsteilen. Das hat Dimensionen angenommen, die unseren Vertrieb voll beschäftigen“, berichtet Maximilian Martin, zuständig für den Vertrieb der Wallbox-Lösungen bei den Ideenstadtwerken. Dort registrierte man seit Einführung der eigenen „Leinebox“-Ladestation Anfragen „im niedrigen dreistelligen Bereich“. Das übersteige die Zahl der bereits zugelassenen E-Autos in Neustadt, so der Stadtwerke-Sprecher.

Kunden müssen sich kümmern

Das Tanken der Zukunft? Immer mehr Neustädter überlegen derzeit, sich einen eigenen Ladepunkt am Haus zuzulegen. Quelle: Andrea Warnecke/dpa (Symbolbild)

Was sich bei den Stadtwerken und dem VW-Lade-Angebot Elli so einfach anhört, ist in der Praxis komplizierter. Denn Autokauf und Ladelösung sind zwei verschiedene paar Schuhe. „Im Autohaus beraten wir dazu nicht detailliert, das Thema Wallbox und Strom liegt nicht in meiner Kompetenz“, sagt etwa der Mitarbeiter eines örtlichen VW-Händlers. Er verweist die Kunden erst einmal an den Hauselektriker, den VW-eigenen-Service und die Ideenstadtwerke. Die Rautenbergs würden am liebsten einen freien Elektriker direkt beauftragen. „Das wäre vermutlich günstiger“, erzählt Franziska Rautenberg. Auf diesem Weg profitieren auch örtliche Elektriker wie Mario Peranovic deutlich von der langsam Fahrt aufnehmenden Mobilitätswende. „Wir verzeichnen eine absolut steigende Nachfrage von Privatleuten, aber auch von Bauträgern“, berichtet der Besitzer einer Wunstorfer Elektroanlagenfirma. „Der Hauselektriker kann individuelle Lösungen anpassen, die besser sind als die Pakete.“

Reicht das Stromnetz?

Gehört die Ladestation im Carport also bald zur Grundausstattung? Ein Elektriker aus Schneeren sieht trübe Wolken am sauberen E-Himmel. „Das Stromnetz ist für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur überhaupt nicht ausgelegt, bundesweit“, sagt der Fachmann, der nicht namentlich genannt werden will. In der Praxis seien einige Anträge seiner Kunden für stärkere Ladesäulen von den Versorgern abgelehnt worden. „Einfach gesagt, ist da nicht genug Strom in der Straße vorhanden“, sagt er. Peranovic bestätigt das, hatte bislang allerdings keine Probleme dieser Art. Für die KfW-geförderten Boxen spiele das keine Rolle, deren Leistung sei garantiert.

Bei Familie Rautenberg sind es noch zwei Monate, bis Zoe wohl das erste Mal an die Leitung muss. Bis dahin ist sie optimistisch, eine Lösung gefunden zu haben. „Vielleicht beeilen wir uns besser, damit der Strom noch reicht“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers