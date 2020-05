Filme unter freiem Himmel: In Rodewald und Nienburg gibt es jetzt Autokinos

Neustadt

Es wird der Sommer der Autokinos. Im romantischen Licht der untergehenden Abendsonne feierte am Donnerstag das Autokino in Rodewald seine Premiere. 100 Fahrzeuge fanden vor den zwei großen Leinwänden Platz, die „Fahrgäste“ sahen sich die Komödie „Freunde mit gewissen Vorzügen“ an. Kuriose Notiz am Rande: Weil im Zuge der spontanen Organisation eine falsche Adresse auf den Tickets angegeben worden war, drehten einige Zuschauer zuerst eine Runde über den Hof von Gastwirt und Organisator Tim Höper, bevor sie das Kino fanden. „Wir haben uns kurz gewundert, was die ganzen Autos bei uns zu Hause suchen“, sagt Höper. Grundsätzlich sei man aber sehr zufrieden mit dem Auftakt. „Die Karten waren schnell verkauft.“ Noch bis Mittwoch, 13. Mai, laufen die Vorstellungen im Rodewalder Autokino.

100 Autos finden im Rodewalder Autokino einen Platz. Quelle: privat

Nienburg zieht nach

In der kommenden Woche soll auch in Nienburg ein Autokino den Betrieb aufnehmen. Die Vorbereitungen auf der Festwiese laufen auch Hochtouren. „Wir haben gerade die Baugenehmigung erhalten und hoffen, Mittwoch oder spätestens Freitag Premiere zu feiern“, sagt Organisator Holger Glandorf, Betreiber des Filmpalast Kinos in Nienburg. Auf dessen Homepage werden in Kürze auch das Programm und der Ticketverkauf zu finden sein. Vier bis acht Wochen Betrieb sind geplant. Mit einer 200 Quadratmeter großen Leinwand und (vorerst) 310 Stellplätzen ist das Nienburger Autokino stattlich dimensioniert. „Vielleicht finden neben den Filmen auch noch weitere Formate statt, aber das ist noch in der Planung“, berichtet Glandorf.

Rodewalder als Pionier

In Rodewald hatte Organisator Höper nach eigenen Angaben als einer der ersten in Niedersachsen eine Erlaubnis für die Open-Air-Vorführungen beantragt. Viele Absprachen mit Ministerien und der Kommune waren nötig. „Ich war kurz davor aufzugeben, weil hinter jeder Ecke jemand hervorkam, der noch eine Unterlage für die Genehmigung wollte“, berichtet der Betreiber der Kultdiskothek Blaue Maus. 14 Helfer sorgten am Donnerstag für die ordnungsgemäße Einhaltung der Corona-Regeln. Für Höper ist das Autokino mehr als ein nostalgisches Frühsommerevent. „Viele Berufskollegen sind durch die Schließungen fix und fertig. Es fehlt einfach die Perspektive“, sagt er. Das Autokino ist eine Reaktion auf die anhaltenden Einschränkungen in der Gastronomie und besonders in der Veranstaltungsbranche. „Von uns Gastwirten wird jetzt viel Mut benötigt“, meint Höper. Und die Not macht erfinderisch: Sollte sich das Autokino als Erfolg erweisen, könnte es zu einer sommerlichen Institution werden – über die Pandemie hinaus.

Von Mario Moers