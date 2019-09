Nach Motordiebstahl: DLRG-Rettungsboote fallen aus

Neustadt/Garbsen

Die Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Freitag auf der B 6 bei Berenbostel einen verdächtigen Kleintransporter gestoppt. Zwei der drei Insassen wurden per Haftbefehl gesucht, der dritte war zur Abschiebung ausgeschrieben. Bei der Durchsuchung des Mercedes Sprinter fanden die Beamten vier Außenbordmotoren, sechs Kanister Diesel und eine benzinbetriebene Ramme, mit der Pfähle in den Boden getrieben werden können.

Das Diebesgut konnte schnell zugeordnet werden: Zwei der Motoren waren von Rettungsbooten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) an der Weißen Düne in Mardorf entwendet worden, die anderen Fundstücke gehören zu zwei weiteren Einbrüchen am Uferweg und an der Meerstraße.

Vom Diebstahl der Motoren hatte die DLRG erfahren, weil Spaziergänger eines der Rettungsboote am Freitag unbemannt auf dem Steinhuder Meer treiben gesehen hatten. „Sie haben vom Surfers Paradise aus bei der DLRG-Ortsgruppe Neustadt angerufen“, berichtet Mitglied Thorsten Moritz, der auch ehemaliger Vorsitzender der Gruppe ist. Er habe dann den zuständigen Bezirksverband informiert.

Boote sind vom Landesverband der DLRG

„Die Boote, die für den ehrenamtlichen Rettungswachdienst an der Station Weiße Düne eingesetzt werden, stellt der DLRG-Bezirk Hannover Land“, erklärt Helge Thormeyer vom Verbandsvorstand. Er habe sofort die Rettungsdienstleiterin Astrid Wassermann alarmiert, die zufällig in der Nähe des Steinhuder Meeres war. Sie fand die Rettungsboote nicht an ihren Liegeplätzen am Steg der Weißen Düne: Eins lag ohne Motor im Schilf am nahen Steg N11, das andere trieb im Ostenmeer und wurde später mithilfe der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer geborgen.

Motoren sind noch bei der Polizei

Dass die Motoren von der Polizei sichergestellt worden, freut Thormeyer. „Das reduziert den Schaden für uns ganz erheblich.“ 40.000 bis 50.000 Euro hätten neue Motoren gekostet. So blieben nur der Ärger und die notwendigen Reparaturen an den Rettungsbooten. „Da sind wir aber zum Glück versichert.“

Wie lange die Reparatur der beiden Rettungsboote dauern wird, ist bislang unklar. Zurzeit sind die Motoren noch bei der Polizei. Bevor es weitergehen kann, müssen sie von der Staatsanwaltschaft freigegeben werden. Für den Wachdienst und die Ausbildung neuer Bootsführer am Steinhuder Meer bedeutet das Einschränkungen. „Wir hoffen, in zwei Wochen zumindest mit einem Boot wieder voll einsatzfähig zu sein“, sagt Thormeyer. Für angehende Bootsführer seien gerade praktische Übungen und Praxisprüfungen vorgesehen gewesen – dieses Problem müsse man nun lösen.

Saison geht noch bis November

Die Saison am Steinhuder Meer geht für die Retter noch bis Mitte November. Erst dann verlassen Windsurfer und Kiter das Wasser. Für Segler ist bereits Ende Oktober Schluss. Am 1. November beginnt das für den Vogel- und Naturschutz gedachte Winterfahrverbot. Notfälle könne es bis dahin noch einige geben, weiß auch Moritz. Falls notwendig, will die Ortsgruppe Neustadt mit ihrem Boot am nächsten Wochenende aushelfen. „Wir haben uns da schon für den Wachdienst angemeldet“, sagt Moritz. Das wäre dann eine Premiere. Bislang ist das Neustädter Rettungsboot noch nicht auf dem Steinhuder Meer gefahren.

Frisch getauft im August: Kommt das neue Rettungsboot der DLRG Neustadt jetzt auf dem Steinhuder Meer zum Einsatz? Quelle: Susann Brosch (Archiv)

Gegen die Täter ist von der Staatsanwaltschaft Hannover Haftbefehl erlassen worden, einer befindet sich in Abschiebehaft.

Von Mirko Bartels