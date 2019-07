Suttorf

Der Gasunfall, bei dem am Sonntag ein junger Mann in Suttorf unversehens unter der Dusche zusammengebrochen ist , war offenbar eine fatale Folge des Hitzewochenendes. Untersuchungen der Stadtwerke haben ergeben, dass die Kombination einer Gastherme mit einem mobilen Klimagerät dem Mann beinahe zum Verhängnis wurde. Er ist nach Auskunft der Stadtwerke inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und auf dem Weg der Besserung. Weil der problematische Gerätemix in immer mehr Haushalten vorzufinden ist, raten Experten zur Vorsicht.

In dem Moment nahm das Verhängnis seinen Lauf. „Weil alle Fenster in der Wohnung geschlossen waren und die Thermenabgase aufgrund der hohen Außentemperaturen nicht gut entweichen konnten, erzeugte das Klimagerät Unterdruck in der Wohnung", erklärt Stadtwerke-Netzmeister. Die Folge: Die Abgase der Therme stauten sich und wurden durch das Klimagerät in die Wohnung gesogen. „Dadurch stieg der Kohlenmonoxid-Anteil im Bad, was letztlich zu dem Kollaps führte". Zwei weitere in der Wohnung anwesende Personen entdeckten den Mann rechtzeitig.

Die entsprechenden Sicherheitshinweise stehen auf den verwendeten Klimageräten.

„Der Vorfall war deshalb, weil die Hitze extrem war so einen Fall bislang nicht". Bezirksschornsteinfeger, der nach dem Vorfall ebenfalls zu Rate gezogen wurde, mahnt deshalb zur Vorsicht. „Betroffen sind allerdings nur Haushalte, in denen es Gasthermen ohne Gebläse gibt, sogenannte atmosphärische Gasbrenner". Bei hohen Temperaturen – etwa über 30 Grad Celsius – kann es hier zum Rückstau der Abgase kommen. Außer Klimageräten können auch Dunstabzugshauben zu dem Problem führen.

Um solchen Unfällen vorzubeugen, rät das Landesamt Schornsteinfeger, entsprechende Warnmelder zu installieren. „Diese gibt es ab 20 Euro zu kaufen". Bei dem Vorfall am Sonntag waren 40 Kräfte der Feuerwehren und die Gefahrguttruppe im Einsatz.