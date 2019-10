Nabu und Heimatverein veranstalten Apfeltag in Schneeren

Schneeren

Auch in diesem Jahr holen die Neustädter Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) und der Heimatverein Schneeren eine mobile Mosterei ins Dorf. Am Mittwoch, 16. Oktober, macht der Most-Express aus Hildesheim Station vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Schneeren, um aus dem angelieferten Obst Apfelsaft herzustellen. Der Nabu-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht hatte im vergangenen Jahr die Idee dazu. Mehr als 4,5 Tonnen Äpfel seien damals verarbeitet worden, berichtet er. Aus jeder Tonne werden etwa 500 Liter Saft gewonnen.

Naturprodukt ohne Zusatzstoffe

Das Ergebnis sei Natur pur, sagt er. Zusätzlicher Zucker oder andere Ergänzungen finden sich nicht in dem Saft. „Die Mosterei will zwei Tonnen Äpfel zum Verarbeiten haben, damit sie kommen“, sagt Hoffknecht. Diese Mindestmenge sei allein durch Heimatverein und Nabu gesichert: Auf deren Wiesen wachsen Sorten wie etwa Ontario, Boskoop, Gravensteiner, Krügers Dickstiel und der Rote Herbstkalvill. „Ich werde mein Obst auch mitbringen“, sagt der Nabu-Vorsitzende. Zwar seien in diesem Jahr die Erntemengen überall geringer als 2018, den Termin wolle man aber halten, allein um eine gewisse Regelmäßigkeit für die Aktion zu etablieren.

Interessenten können auch kleine Mengen bringen

Natürlich sollen auch wieder Neustädter ihre eigenen Äpfel zu Saft verarbeiten lassen können.Hoffknecht fordert die Interessenten auf, auch mit kleineren Mengen zu kommen – jeder Apfel sei willkommen. Die mobile Mosterei beginnt um 9 Uhr mit ihrer Arbeit. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Anlieferer vorher bei Hoffknecht unter Telefon (0 50 36) 12 44 anmelden.

Saft wird in praktische Behälter gefüllt

Der Saft wird auf 80 Grad erhitzt und dann in sogenannte Bag-in-Box-Verpackungen abgefüllt. Die Kunststoffblase im Inneren schließt luftdicht ab und bleibt auch in diesem Zustand, wenn das Getränk über den eingebauten Zapfhahn entnommen wird. Daher sei der Saft auch mindestens ein Jahr beziehungsweise nach Anbruch drei Monate haltbar – ohne Kühlung, verspricht Hoffknecht. Für ihn selbst gehört ein Glas des naturtrüben Getränks mittlerweile zu jedem Frühstück dazu.

Von Mirko Bartels