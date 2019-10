Wie würden die Songs der Beatles heute ankommen, wenn sie keiner kennen würde? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film „Yesterday“, der am Dienstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr im Cinema im Leinepark in Neustadt läuft.

In der Musical-Komödie von Oscarpreisträger Danny Boyle sind The Beatles fast vergessen, nur ein Musiker erinnert sich noch an die Hits der Swinging Sixties. Quelle: Universal