Ein ganz außergewöhnlicher Konzertabend erwartet das Publikum am Sonntag, 20. September, im Haasenhof in Mandelsloh. In der „Klassik-Scheune“ holen die Veranstalter das ursprünglich für März geplante und wegen des Corona-Lockdowns verschobene Konzert mit Musikern des NDR-Elbphilharmonieorchesters nach. Jürgen Franz (Flöte) und Anaëlle Tourret (Harfe) spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Phillipe Gaubert, Carl Philipp Emanuel Bach, Gabriel Fauré, Gaetano Donizetti und Camille Saint Saëns.

Programm in der Klassik-Scheune läuft zweimal

Diesmal wird einiges anders sein als sonst, um das Konzert überhaupt stattfinden zu lassen, wie Veranstalter Ingmar Haas berichtet. Um den Abstandsregeln genüge zu tun, können nur erheblich weniger Plätze angeboten werden. Um dennoch möglichst vielen Musikliebhabern die Möglichkeit zu geben, das Konzert zu erleben, wird es ein etwa einstündiges Programm ohne Pause geben. Diese Programm wird dann zweimal dargeboten; einmal ab 18 Uhr (bereits ausverkauft) und einmal ab 20 Uhr. Für das Konzert ab 20 Uhr im Haasenhof, Wiklohstraße 6, sind noch Restkarten erhältlich; eine Anmeldung und Reservierung per E-Mail an info@haasenhof.de oder telefonisch unter (05072) 7721655 ist aber nötig.

Franz spielt auf 19,5-karätiger Goldflöte

Der Flötist Jürgen Franz ist seit August 2000 Mitglied im NDR Elbphilharmonieorchester Hamburg. Außer Gastspielen bei Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, und anderen spielte er regelmäßig als Soloflötist mit dem Orchester der Mailänder Scala, war überdies Mitglied im Orchester der Bayreuther Wagner-Festspiele. Radio und CD-Produktionen sowie zahlreiche solistische Konzerte führten ihn nach Frankreich, Amerika, Japan, China, Ungarn, Estland und in die Schweiz. Er ist Professor für Flöte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Darüber hinaus gibt er Meisterkurse in den USA, Brasilien, Japan und China. Er ist zudem „W.S. Haynes Flutes Artist“, spielt auf einer 19,5-karätigen Goldflöte des berühmten amerikanischen Flötenherstellers.

Harfenistin Anaëlle Tourret verfolgt ihre Karriere als Orchester- und Kammermusik-Musikerin sowie als Solistin auf der internationalen Bühne. Nachdem sie im Jahr 2017 Akademistin beim WDR Sinfonieorchester Köln mit Mentor Andreas Mildner war, wurde sie 2018 mit 25 Jahren Solo-Harfenistin des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Sie gibt häufig Solokonzerte und arbeitet regelmäßig mit Kammermusikpartnern auf hohem Niveau, darüber hinaus mit Orchestern. Ihre besondere Zuneigung für das moderne Repertoire zeigt sich in der Zusammenarbeit mit Komponisten wie Heinz Holliger oder Wolf Kerschek.

