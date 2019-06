Otternhagen

Ein bunter und musikalischer Spaß feiert am Sonnabend, 22. Juni, Premiere auf der Waldbühne Otternhagen: „Mirinda Zauberwind“ ist das erste Musical, das die Bühne als Familienstück einstudiert hat, und ein erster Probenbesuch war schon vielversprechend. Die freche Elfe Mirinda sorgt für Chaos im Elfenwald, weil sie gar zu gerne mit dem zauberkräftigen Elfenstaub spielt. Wie es kommt, dass sie sich dann mit den gefährlichen Schwarzwespen anlegt und mit Hilfe ihrer Schmetterlingsfreunde und einer resoluten Hummelpatrouille wieder alles ins Lot bringt, das erleben die Zuschauer am Sonnabend, 22. Juni, ab 16 Uhr.

Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 23., Sonnabend, 29. und Sonntag, 30. Juni, jeweils ab 16 Uhr. Mit einer Spätvorstellung am Dienstag, 13. August, 20 Uhr, geht es nach der Ferienpause weiter, dann folgen Aufführungen am Sonntag, 18., und Sonnabend, 24. August sowie Sonnabend, 14. und Sonntag, 15. September, wieder jeweils ab 16 Uhr. Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, es gibt sie an der Tageskasse sowie im Vorverkauf auf www.waldbuehne-otternhagen.de, bei der Waldbühne, Telefon (0 50 32) 93 99 03, außerdem im Famila-Markt und in der Buchhandlung Biermann in Neustadt, sowie im Kulturbüro Garbsen und bei Edeka Kirchhof in Garbsen/ Osterwald.

Von Kathrin Götze