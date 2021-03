Aus dem Umwelttag wird eine Umweltwoche: Die Mardorfer Dorfgemeinschaft ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, in Eigenregie Müll zu sammeln. So soll die Aktion trotz Corona durchführbar sein.

Burkhard Görth, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, macht es schon mal vor: An der Infotafel am Aloys-Bunge-Platz in Mardorf finden Interessierte alle Infos und Materialien für die Müllsammeltage. Quelle: Privat