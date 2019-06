Neustädter Land

Gleich drei Mühlenfeste locken am Pfingstmontag, 10. Juni, Ausflügler nach Dudensen, Laderholz und Vesbeck. Nachdem die umfangreiche Sanierung der Wassermühle Laderholz, Im Grützeberg 18, abgeschlossen ist, wird dort pünktlich zum Sommerbeginn wieder gemahlen. Müller erklären Besuchern ihr altes Handwerk und berichten, wie es gelang, die Schädlinge aus dem Holz zu vertreiben. Wer will, kann sogar frisch gemahlenes Mehl für den Hausgebrauch einpacken.

„Der Fortbestand der Mühle wurde für viele Jahre gesichert“, sagt Karin Bornemann vom Mühlenverein. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst im Garten. Dort wartet im Anschluss ein üppig gedecktes Kuchenbüfett auf die Besucher. Vor der Mühle gibt es Spanferkel, Fisch und Gegrilltes. Von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr spielt die Band Popnieten – ein Kunsthandwerkermarkt bietet Gelegenheit zum Stöbern. „Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und den Parcours des Mini-Truck-Clubs Hannover“, sagt Bornemann.

In den Vorjahren war das Fest an der Wassermühle Laderholz stets gut besucht. (Archivbild) Quelle: privat

Vesbecks Mühlentag zeigt Historisches

Für Pfingstmontag lädt auch die Heimatgruppe zum Fest an der Vesbecker Wassermühle, Große Beeke, ein. Los geht es dort bereits um 10 Uhr, ebenfalls mit einem Gottesdienst, begleitet von dem Posaunenchor. Rund um die Mühle ist anschließend Programm. Die Oldtimerfreunde Schwarmstedt zeigen ihre historischen Trecker, die Feuerwehr organisiert Kinderspiele und Imker stellen ihre Arbeit und Ausbeute vor. Auf dem angeschlossenen kleinen Markt findet man unter anderem selbst gemachte Pralinen und Schmuck. Natürlich bekommen Besucher auch in Vesbeck fachkundig erklärt, wie so eine Mühle eigentlich funktioniert und mit welchen Besonderheiten die örtliche Mühle aufwartet.

Auch die Vesbecker Mühle feiert zu Pfingsten. Hier ein Archivfoto. Quelle: PATRICIA CHADDE

Auch an der Bockwindmühle Dudensen wird gefeiert

Nicht mit Wasser, sondern mit Wind wird die Bockwindmühle in Dudensen betrieben – auch sie wird am Pfingstmontag ausführlich vorgestellt. Dazu haben die ehrenamtlichen Helfer vom Mühlenverein ein umfangreiches Programm mit Kuchenbüfett und weiteren Speisen und Getränken, einem Markt um die Mühle, Kinderbespaßung und Musik auf die Beine gestellt. Los geht das Mühlenfest um 11 Uhr mit einem plattdeutschen ökumenischen Feldgottesdienst.

So ruhig geht es hier nicht immer zu: An der Bockwindmühle Dudensen wird regelmäßig zu Pfingsten ausgiebig gefeiert. Quelle: Eckardt

Von Mario Moers