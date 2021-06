Mardorf

Einen eher ungewohnten Anblick bietet sich Besuchern in Mardorf seit einigen Tagen, wenn sie am Uferweg flanieren. Rund 30 Moorschnucken sorgen dafür, dass die Vegetation an der Weißen Düne kurz gehalten wird.

„Wo bisher der Landschaftspflegehof der Region Hannover mühsam gegen unerwünschten Aufwuchs vorgehen musste, übernehmen in diesen Tagen vierbeinige Gärtner die Arbeit“, berichtet Klaus Abelmann von der Region Hannover. Seit Mitte Juni und für 14 Tage grasen 30 Moorschnucken von Schäfer Björn Frenzel im Auftrag der Region auf dem Weißen Berg in Mardorf. Sie sorgten dafür, dass die Binnendüne ihr charakteristisches Erscheinungsbild behalte, ergänzt Abelmann. Im August sei ein zweiter Beweidungsdurchgang geplant.

Die Region hat die rund 1,4 Hektar große Fläche, die die genügsame Heidschnuckenart nun offen hält, sowie zwei benachbarte Teile des Weißen Bergs in den vergangenen Jahren renaturiert und dabei den ursprünglichen Zustand der Düne wiederhergestellt: Noch vor 50 Jahren waren die jetzt wieder sichtbaren, spärlich bewaldeten Binnendünen mit vielen Sand- und Grasflächen typisch für die Landschaft am Nordufer des Steinhuder Meers, später wurden die Sandberge aufgeforstet oder landwirtschaftlich genutzt.

Ein historisches Foto von 1972 beweist: Die Weißen Düne war in früheren Zeiten nur sehr spärlich bewachsen. Quelle: privat

Auch Lebensraum für Eidechsen, Nattern und Kröten

Mit der Rückkehr der Binnendünen ist auch ein Lebensraum für seltene und hochspezialisierte Tierarten wieder entstanden: Auf der Magerrasenvegetation zwischen einzelnen Eichen und Kiefern fühlen sich unter anderem Zauneidechsen, Schlingnattern und Kreuzkröten wohl. Um dieses Biotop zu erhalten, sei intensive Pflege nötig, betont Abelmann.

Mit tierischer Unterstützung bei der Landschaftspflege habe die Region Hannover im Naturpark Steinhuder Meer bereits gute Erfahrungen gemacht: Seit fünf Jahren kämpft im Naturschutzgebiet Totes Moor zwischen Schneeren und Eilvese eine kleine Heckrind-Herde erfolgreich gegen die Ausbreitung der invasiven Traubenkirsche. Und schon seit 2003 halten Wasserbüffel die Feuchtwiesen im Meerbruch als Lebensraum für Amphibien und Wasserinsekten frei.

Von Beate Ney-Janßen