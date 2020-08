Neustadt

Der angekündigte Mandatsverzicht des Kernstadt-Ortsbürgermeisters Johannes Laub am Donnerstag war die politische Überraschung der Woche. Den 33-jährigen CDU-Ratsherren und ehemaligen Lehrer am Gymnasium Neustadt zieht es beruflich nach Baden-Württemberg. Seine Mandate in Rat und Ortsrat wird er daher kurzfristig abgeben. Reaktionen auf den Rückzug ließen nicht lange auf sich warten: Bereits jetzt stehen gleich vier mögliche Kandidaten aus vier Parteien in den Startlöchern.

Auch wenn mit dem Posten eine überschaubare Machtfülle verbunden ist – vom Überbringen der Geburtstagsgrüße bis zur Leitung der Ortsratssitzungen – ist das Amt begehrt. Eine Übersicht zu den vier möglichen Kandidaten.

Thomas Iseke (FDP) interessiert sich für den Posten. Quelle: privat

Thomas Iseke ( FDP )

Unparteiisch in alphabetischer Reihenfolge beginnt die Vorstellung der möglichen Nachfolger mit Laubs Stellvertreter Thomas Iseke. „Man sollte die Wahl unparteiisch angehen und denjenigen mit den besten Ideen für Neustadt wählen“, kommentiert der FDP-Einzelvertreter die Ausgangssituation. Der 56-jährige Iseke ist seit 14 Jahren Ortsrat. Erst im Juli wurde er mit knapper Mehrheit (8:6 Stimmen) zu Laubs Stellvertreter gewählt.

Er kann sich vorstellen, das verbleibende Jahr bis zur Kommunalwahl 2021 Ortsbürgermeister zu werden. Der Diplom-Ökonom zeichnet sich in Rat- und Ortsrat durch seinen mitunter unorthodoxen, spontanen Beiträge aus. Was er als Ortsbürgermeister angehen würde? „Wir müssen den Verkehr aus der Innenstadt rauskriegen. Deshalb brauchen wir den Leinesprung und die B6 muss aus der Stadt“, sagt er. Außer sich selbst, kann Iseke sich auch einen Mitbewerber als Laub-Nachfolger vorstellen. „ Willi Ostermann ist auch geeignet“, sagt er.

Für Willi Ostermann ist der Ortsbürgermeister-Posten eine Herzensangelegenheit. Quelle: Mario Moers

Willi Ostermann (UWG)

Der UWG-Ratsherr ist aktuell stellvertretender Bürgermeister. Sollte er eine Mehrheit für den Posten hinter sich vereinen können, müsste das nicht so bleiben. „Der Ortsbürgermeister interessiert mich“, sagt Ostermann am Tag nach der offiziellen Bekanntgabe. Ostermann ist ein streitbarer, informierter Aktivposten in Rat- und Ortsrat. „Wir brauchen Menschen in der Kernstadt, die für Neustadt brennen“, sagt er und meint damit wohl auch sich selbst. Für den 67-jährigen Leiter der Jugendkunstschule und Vorsitzenden der Altrewa-Bürgerstiftung wäre der Posten eine Herzensangelegenheit. „Die Kernstadt ist ein Spiegelbild Neustadts. Es ist deshalb entscheidend, dass die Innenstadt lebt“, sagt er. Ebenfalls Einzelkämpfer im Ortsrat wäre wohl auch er auf eine an der Person orientierte Entscheidung angewiesen.

Matthias Rabe wird vermutlich für die SPD kandidieren. Quelle: SPD

Matthias Rabe ( SPD )

CDU und SPD stellen mit jeweils vier Mandaten die größten Fraktionen. Grüne und AfD haben jeweils zwei Vertreter, die UWG und FDP einen. Für die SPD hat Stadt- und Ortsrat Matthias Rabe eine Kandidatur in Aussicht gestellt. Er hatte vor einem Monat gegen Iseke die Stellvertreter-Wahl verloren. Der 53-jährige Feuerwehrmann „könnte es sich vorstellen“ Ortsbürgermeister zu werden. Offiziell wird die SPD eine Nominierung im September besprechen. Mit einer Wahl ist vermutlich im Oktober zu rechnen. Rabe ist seit 2010 politisch aktiv, seit 2016 im Ortsrat. Ein Thema, das ihn besonders interessiert, ist die stärkere Anbindung Neustadts an den Steinhuder-Meer-Tourismus. Diesen Sommer hatte Rabe auf eigene Faust Teile des Bahnhofs von Ratten befreit, indem er kurzerhand deren Höhlen flutete.

Dietrich von Dessien übernimmt Johannes Laubs Ratsmandat. Wird er auch sein Nachfolger im Ortsrat? Quelle: Archiv

Dietrich von Dessien ( CDU )

Und die CDU selbst? Bereits geregelt ist Laubs Nachfolge im Stadtrat. Hier übernimmt Dietrich von Dessien, CDU-Urgestein mit über 30-jähriger Erfahrung im Rat. Der 76-jährige Rechtsanwalt ist auch der Amtsnachfolge im Ortsrat nicht abgeneigt, gibt sich aber vorerst diplomatisch. „Ich will keine Kampfabstimmung. Der Nachfolger muss über alle Parteien hinweg Zustimmung finden“, so von Dessien. Laub selbst hat sich dafür ausgesprochen, das die CDU im Interesse der eigenen Wähler zuerst einen Kandidaten aus den eigenen Reihen vorschlägt. Man werde sich dann aber auch mit der UWG, den Grünen und Thomas Iseke ( FDP) besprechen. Die Grünen und die AfD haben nicht vor, eigene Kandidaten zu nominieren.

Von Mario Moers