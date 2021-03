Neustadt

Der Kandidat der SPD für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach, hält die Entscheidung des Kernstadt-Ortsrats für falsch, einen Modellversuch zur Verbesserung des Radverkehrs in der City bis zur Fertigstellung des Rathausnaubaus 2023 aufzuschieben. „Die Ablehnung ist ein Fehler“, kritisierte Krach. „So gehen zwei Jahre verloren, in denen man den Radweg ausprobieren könnte.“ Auf seiner Wahlkampftour durch die Regionskommunen hat der 41-Jährige am Mittwoch Neustadt besucht. Bei einem kleinen Stadtspaziergang ließ sich der gebürtige Hannoveraner von den Neustädter Genossen eine Auswahl der brennenden stadtpolitischen Themen erklären. Der schleppende Ausbau des Radverkehrs spielte dabei eine zentrale Rolle. „In anderen Städten wurden zuletzt kurzfristig Pop-up-Radwege eingerichtet. Wieso gibt es so was hier nicht?“, erkundigte sich Krach.

Die Neustädter Genossen Klaus-Peter Sommer (von links), Harald Baumann und Christine Schlicker geben dem SPD-Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach (rechts), eine kleine Einführung in die wichtigen Themen der Stadtpolitik. Quelle: Mario Moers

Modellprojekt aufgeschoben

In der vergangenen Woche hatte eine Mehrheit aus CDU, UWG und FDP einen Modellversuch für Freie-Fahrrad-Fahrt durch die Innenstadt auf Jahre verschoben. Hintergrund war ein Aufschrei einiger Geschäftsleute, die den Wegfall von 18 Parkplätzen durch den Modellversuch beklagt hatten. In Anbetracht der Krise sei dies eine unnötige Belastung der Händler. Dieses Argument teilt Krach, im Sinne seiner Parteigenossen vor Ort, jedoch nicht. „Gerade in der Corona-Krise wird doch Rad gefahren. Wir müssen Tempo machen beim Radnetz-ausbau“, so Krach.

Der Dynamische

Weil der SPD-Kandidat derzeit noch als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Senat von Berlin arbeitet, kam er selbst mit der Bahn nach Neustadt. Es war sein erster Besuch. „Mein Vater war Jahrzehnte Lehrer am Hölty-Gymnasium in Wunstorf“, erzählt Krach. „Daher ist mir die Gegend natürlich nicht fremd.“ Für seine Stippvisite hatte der SPD-Kandidat weiße Turnschuhe (Tommy Hilfiger) und einen leichten, grauen Pullover (Hilfiger) gewählt. Ein junges, agil um ihn herumwuselndes Presseteam fängt die Bilder des Rundgangs für seinen Social-Media-Auftritt ein. Krach gibt den dynamischen, jungen Kandidaten.

„Wo gibt es denn das beste Eis in Neustadt?“ Steffen Krach, SPD-Kandidat für den Posten des Regionspräsidenten, ist auf Wahlkampftour durch die Kommunen. Quelle: Mario Moers

Für die Ausführungen des Ortsbürgermeisters Klaus-Peter Sommer, der den Besucher am Schloss über die hiesige Schützenfesttradition informiert, interessiert er sich gefühlt eher aus Höflichkeit. Was Krach verändern will, wenn er Regionspräsident wird? Zügige Digitalisierung in allen Kommunen und den Erhalt der ortsnahen medizinischen Angebote hält er für wichtige Faktoren, die den Wähler in der Region umtreiben. „In Videokonferenzen kann man derzeit mitunter erkennen, in welcher Kommune ein Nutzer sitzt. Das darf nicht sein“, so Krach. Dann interessierte ihn auch noch, wo es in Neustadt das beste Eis zu essen gibt. Bei 25 Grad Celsius gab er den Genossen und seinem Team eine Runde aus.

Von Mario Moers