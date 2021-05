Neustadt/Wulfelade/Suttorf

Die Stadt Neustadt führt in den nächsten Wochen wieder Tempomessungen mit dem mobilen Blitzeranhänger an verschiedenen Standorten im Neustädter Land durch.

Kontrollen in Stadt und Umland

Ab Montag, 17. Mai, folgt eine Messung in Wulfelade an der gleichnamigen Straße. Danach ist der Anhänger von Donnerstag, 20. Mai, in Neustadt an der Nienburger Straße postiert, bis am Mittwoch, 26. Mai, ein Standortwechsel an die Lindenstraße erfolgt. Ab Montag, 31. Mai, wird in Suttorf an der Hauptstraße kontrolliert.

Aus organisatorischen Gründen könnten Änderungen vom Kontrollplan vorkommen, teilt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit. Weitere Messungen durch die Polizei seien ebenso jederzeit möglich.

Von Alexander Plöger