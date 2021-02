Neustadt

Die Stadt hat Hilfsangebote für Senioren organisiert, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. In diesem Zusammenhang bekräftigt Bürgermeister Dominic Herbst die Forderung des Rates, mobile Impfteams in die ländlichen Räume zu schicken. Auch kommunale Spitzenverbände unterstützen das. Sie fordern, mobile Impfteams beispielsweise in Dorfgemeinschaftshäusern zuzulassen. „Es ist Tatsache, dass Neustadt in seiner Ausdehnung viele Seniorinnen und Senioren hat, die gar keine Chance haben, selbstständig zum Impfzentrum in Hannover zu kommen“, sagt Herbst.

Kommunalverbände im Gespräch mit Sozialministerium

Im Sozialministerium zeigt man sich noch zurückhaltend. Mobile Impfteams könne sich die Behörde frühestens im zweiten Quartal vorstellen, hatte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetages, Jan Arning, aus Gesprächen berichtet. Neustadts Verwaltungschef aber will sich weiterhin dafür stark machen, dass auch im ländlichen Raum Impfungen ohne große Anfahrtswege und komplizierte Terminvereinbarungen möglich sind. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang die Ankündigung des Sozialministeriums, dass Niedersachsen noch im ersten Quartal größere Mengen des Impfstoffes von AstraZeneca erwartet, sagt Herbst.

Weite Wege sind strapaziös

Auch der CDU-Regionsabgeordnete Stefan Porscha unterstützt die Forderung vieler weiterer Kollegen im hannoverschen Umland. Der Wintereinbruch und die Folgen für den Verkehr hätten gezeigt, welche Schwierigkeiten vor allem Bewohner am Rand des Einzugsgebiets hätten, zum Impfzentrum nach Hannover zu gelangen. Für viele Betroffene sei der weite Weg mit Strapazen verbunden und ohne Begleitung nicht möglich. Es wäre besser, Impftermine vor Ort zu organisieren, betont Porscha. „Sie sollten zentral vergeben und dann an die dezentralen Teams übermittelt werden. Damit entfällt die Fahrt nach Hannover, und den älteren Menschen wird der Zugang zur Impfung erleichtert.“ Organisationstalent und kreative Lösungen seien angesichts der Wichtigkeit des Themas gefragt.

Abgelaufene Ausweise werden akzeptiert

Stadtsprecherin Nadine Schley weist darauf hin, dass bei den Impfungen notfalls auch abgelaufene Personalausweise akzeptiert würden. Das Stadtbüro vergibt aktuell zwar Termine, aber der Vorlauf, bis ein neuer Personalausweis vorliegt, kann bis zu acht Wochen dauern. Es fragten derzeit viele verunsicherte Seniorinnen und Senioren nach, weil im Anschreiben zur Impfung ein gültiger Personalausweis gefordert wird.

Von Kathrin Götze