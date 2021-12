Neustädter Land

Auch Neustadts semistationäres Tempomessgerät „Karin“ wird eine Weihnachtspause gegönnt. Ab Donnerstag, 23. Dezember, wird das Gerät auf dem städtischen Bauhof abgestellt und kommt erst nach dem Jahreswechsel wieder zum Einsatz. Zuvor sind aber noch einige Messtermine geplant.

Gerät misst Tempo an Ortsdurchfahrten

Los geht es ab Donnerstag, 2. Dezember, an der Walsroder Straße (L 193) in Helstorf. Die nächste Station ist ab Dienstag, 7. Dezember, die Welzer Straße (L191) in Welze. An der Schneerener Straße (L 360) in Schneeren steht „Karin“ ab Freitag, 10. Dezember, und in Eilvese, Am Hüttenkrug (L192) ab Dienstag, 14. Dezember. Letzter Einsatz des Jahres ist dann ab Freitag, 17. Dezember, an der Nienburger Straße (B 442) in Neustadt.

Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue weist darauf hin, dass es aus organisatorischen Gründen zu Änderungen im Kontrollplan kommen kann – und dass die Polizei jederzeit zusätzliche Messungen im Stadtgebiet vornehmen kann.

Von Kathrin Götze