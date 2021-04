Eilvese/Hagen

Ohne Auto fühlt sich so mancher im weitläufigen Neustädter Land aufgeschmissen. Eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr können sogenannte Mitfahrbänke schaffen. Mit einem Modellprojekt der Region Hannover könnte drei Jahre nach der ersten Idee bald der Startschuss für eine Verbindung zwischen Eilvese und Hagen folgen. „Gut, wenn das jetzt mal in Gang kommt“, findet Eilveses Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker (SPD), die auch im Rat Neustadt und in der Regionsversammlung sitzt. „Die Region hat im vergangenen Jahr 100.000 Euro für Mitfahrbänke bereitgestellt – nun können wir das Projekt umsetzen“, sagt Schlicker.

Dörfer teilen Infrastruktur

Die Idee stammt ursprünglich aus dem Verein Bürger für Eilvese. Demnach sollen im Ort zwei Bänke aufgestellt werden, um insbesondere die Fahrt nach Hagen zu erleichtern. Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Zahnarzt und Physiotherapiepraxis, die viele Eilveserinnen und Eilveser nutzen. Abfahrtstellen in Eilvese könnten dem Plan nach vor Biermanns Hof an der Eilveser Hauptstraße sowie vor Thomas Peraus Arztpraxis an der Kleeblattstraße sein. Für den Rückweg würde dann eine Bank vor Hahns Kartoffelhof an der Hagener Straße aufgestellt, dort befinden sich Apotheke und Physiotherapie, direkt gegenüber der Edeka Markt Bertram.

Bahnhöfe liegen an den Rändern der Dörfer

Mitarbeiter der Regionsverwaltung haben die gewünschten Stellplätze bereits begutachtet und unter den Aspekten Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und Verkehrssicherheit für geeignet befunden, auch die betroffenen Grundstückseigentümer hätten bereits Zustimmung signalisiert, heißt es. Beide Dörfer bilden im regionalen Raumordnungsprogramm ein sogenanntes kooperierendes ländliches Kleinzentrum, es ist also vorgesehen, dass sie sich in Sachen Infrastruktur ergänzen. Es gibt auch eine S-Bahn-Verbindung, doch die Bahnhöfe liegen relativ weit von den Versorgungseinrichtungen entfernt – für ältere Leute oder solche mit Handicap sind sie zu Fuß nicht gut zu erreichen.

In Uetze-Dollbergen gibt es bereits eine Mitfahrbank. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Stadtverwaltung unterstützt das Projekt. Es sei von öffentlichem Interesse, steht in ihrer Drucksache für den Rat. Es könnte helfen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren: „Jede Fahrt, die nicht von einer Person allein in einem Kfz durchgeführt wird, leistet dazu ihren Beitrag“, heißt es in der Drucksache. Gleichzeitig stifte das Projekt Gemeinschaft und könnte beispielsweise Seniorinnen und Senioren helfen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben. Die Anschaffungskosten für Bänke und sogenannte „Fahrtwunschanzeiger“ übernehme die Region, die Stadt würde die Verträge mit den Eigentümern abschließen, die Flächen herrichten und die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht übernehmen. Eine Haftpflichtversicherung sei über den Kommunalen Schadensausgleich gegeben, heißt es weiter.

Mitfahrbänke sind vielfach im Gespräch

Mindestlaufzeit sind laut Region Hannover drei Jahre. Falls sich die Mitfahridee nicht bewährt, könnten die Bänke später auch als Erholungsbänke erhalten bleiben, heißt es. Wenn der Rat einverstanden ist, sollten Stadtverwaltung und Dorfgemeinschaften Benutzungsregeln erarbeiten. Die Region setzt voraus, dass die Bank von Mitfahrern erst ab dem Alter von 18 Jahren genutzt werden darf.

In der Region Hannover gibt es bereits in vielen Städten Mitfahrbänke, insbesondere im Nordosten und Osten diskutieren derzeit etliche Räte über das Angebot. Auch in Helstorf gab es vor Jahren mal Überlegungen. Doch man habe die Idee zunächst wieder verworfen, weil zu viele Fragen offenblieben, beispielsweise Haftungs- und Grundstücksfragen, berichtet Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU). Mit dem Regionsprojekt gebe es jetzt vielleicht eine neue Chance.

Von Kathrin Götze