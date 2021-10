Eilvese/Hagen

Das Neustädter Land ist weitläufig – für Bürger ohne Auto kann da der Weg ins Nachbardorf schon zur Belastung werden. Abhilfe soll ein Modellprojekt der Region Hannover schaffen. In den Dörfern Hagen und Eilvese hat die Region vor wenigen Tagen sogenannte Mitfahrbänke aufstellen lassen. Diese könnten in der Zukunft eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr darstellen. „Die Region Hannover hat die Bänke in der vergangenen Woche aufgestellt. Wir erarbeiten nun zeitnah das notwendige Informationsmaterial und Tafeln zur Erklärung der Nutzungsregeln“, sagt Neustadts Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil. Die Tafeln sollen entsprechend an den Abfahrtsstellen montiert werden. Anschließend kann das Modellprojekt offiziell starten.

Abfahrtsorte nahe dem Einzelhandel

Abfahrtsorte für die direkte Fahrt in den Nachbarort gibt es in Eilvese vor Biermanns Hof an der Eilveser Hauptstraße sowie vor Thomas Peraus Arztpraxis an der Kleeblattstraße. Für den Rückweg steht eine Bank vor Hahns Kartoffelhof an der Hagener Straße. Nahe bei Apotheke, Physiotherapie und quasi direkt gegenüber vom Edeka Markt Bertram. Genutzt werden darf die schnelle Alternative zum ÖPNV von allen Menschen ab 18 Jahren. Autofahrer, die an dem Projekt teilnehmen möchten, müssen sich registrieren lassen und bekommen einen Fahrzeugaufkleber. Der dient quasi als Ausweis und soll Nutzer absichern.

Idee kam aus Eilvese

Ideengeber war der Verein Bürger für Eilvese. Da es in Hagen Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Zahnarzt und eine Physiotherapiepraxis gibt, die viele Eilveserinnen und Eilveser nutzen, wollte man gerade für ältere Leute oder solche mit Handicap eine einfache Möglichkeit schaffen, um von A nach B zu gelangen. Zwar gibt es auch eine S-Bahn-Verbindung, die Bahnhöfe der jeweiligen Orte liegen aber relativ weit von den Versorgungseinrichtungen entfernt. Für manchen Bürger mit Einschränkungen sei das einfach zu weit.

Lesen Sie auch Neustadt: Mitfahrbänke könnten bald in Eilvese und Hagen stehen

Region und Verwaltung unterstützen das Projekt

Unterstützung für das Projekt gibt es auch von der Stadtverwaltung. Die Anschaffungskosten für Bänke und sogenannte „Fahrtwunschanzeiger“ hat die Region übernommen, die Stadt hat die Verträge mit den Eigentümern abgeschlossen, die Flächen hergerichtet und übernimmt die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht. Eine Haftpflichtversicherung für Nutzer sei über den Kommunalen Schadensausgleich gegeben, heißt es in der Drucksache zum Thema, die der Rat im Juni einstimmig (mit drei Enthaltungen) beschlossen hat.

Testphase dauert drei Jahre

Die Mindestlaufzeit für das Projekt taxiert die Region Hannover auf drei Jahre. Falls sich die Mitfahridee nicht bewährt, könnten die Bänke auch in der Zukunft erhalten bleiben – dann als reine Erholungsplätze.

Von Mirko Bartels