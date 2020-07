Metel

Dieser Satz bedarf keiner Gegenrede: „Mit 19 sollte man Besseres zu tun haben als zu sterben!“ Heinrich Öhlschläger, Landwirt aus Metel, hat ihn formuliert. Im Gedenken an einen Mann, den er nicht kennenlernen konnte: Frederick Leon Roy, US-Amerikaner aus Michigan, Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg. Am 8. März 1944, einem Mittwoch, steuerte Roy sein einsitziges Kampfflugzeug Thunderbolt über Norddeutschland und wurde im Luftkampf mit einer Messerschmitt Me 109 abgeschossen. Die deutsche Maschine gehörte zum Jagdgeschwader 11, deren II. Gruppe in diesem Zeitraum auf dem Fliegerhorst Wunstorf stationiert war.

„Er wäre mit meinem Vater zur Schule gegangen“

„Wäre Frederick Leon Roy in Metel geboren, wäre er mit meinem Vater zur Schule gegangen und mit ihm konfirmiert worden“, sagt Öhlschläger, der sein Glück zu schätzen weiß, „die erste Generation auf unserem Hof zu sein, die in Frieden leben darf.’’ Der 67-Jährige hat dafür gesorgt, dass auch nachfolgenden Generationen vor Augen steht, was der Krater an der Absturzstelle im Flurstück Lindenburg zu bedeuten hat – und dass ein junger Amerikaner dort sein Leben ließ. Öhlschläger hat an genau dieser Stelle einen Gedenkstein aufstellen lassen, er sieht diesen als Mahnmal für alle Opfer des Krieges und zugleich als Friedenszeichen.

Unterstützung vom Generalkonsulat

Den passenden Findling entdeckte sein Bruder Friedhelm. Der Nienburger Steinmetzbetrieb Kohlschmidt fertigte die Inschrift an, sogar die abgestürzte P-74N Thunderbolt ist abgebildet. Die Daten konnte Öhlschläger mit Unterstützung des Generalkonsulates der USA in Hamburg recherchieren. Als Eigentümer der Fläche stimmte auch das Niedersächsische Forstamt Fuhrberg der Platzierung des Gedenksteins zu. „Beides hat mich sehr gefreut, ich muss jetzt nur noch die Zeit für ein Dankschreiben finden.“

Angst in Metel

Der Luftkampf über der kleinen, bäuerlich geprägten Ortschaft im März 1944 ist im kollektiven Gedächtnis der Meteler haften geblieben. Öhlschläger erfuhr von seinem Vater, ebenfalls Heinrich mit Namen, von dem dramatischen Ereignis. Der Senior war zum Zeitpunkt des Absturzes ebenso wie der Amerikaner Roy 19 Jahre alt und als Soldat an der französischen Atlantikküste bei Beg Mel stationiert. Im März 1944 verlebte er seinen Fronturlaub auf dem Meteler Hof – als der Luftkampf hoch über dem Dorf eskalierte. „Die Menschen hatten wahnsinnige Angst, dass die brennende Thunderbolt ins Dorf stürzen könnte“, berichtete er später seinem Sohn.

Auf der Internetseite „Find a Grave“ (Finde ein Grab) ist die Reproduktion eines Zeitungsfotos von Frederick Leon Roy abgebildet, der im Luftkampf über Metel abstürzte. Quelle: privat

Den Findling hat Heinrich Öhlschläger aufwendig bearbeiten lassen. Quelle: Nadine Schley

Mit Feuerzeug am Tank

Und noch ein kleiner Blick zurück: Metels Jugendliche waren im März 1944 natürlich sehr neugierig. Neben Heite Polworth und Heinrich Feddeler lief auch Hermann Langreder zur Absturzstelle, um das amerikanische Flugzeugwrack zu inspizieren. Mit einem Feuerzeug leuchtete Polworth in den zerbeulten Reservetank, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein. Die dadurch hervorgerufene Flamme versengte den Jungen Haare und Kleidung. „Danach war der Tank wieder rund“, berichtete Feddeler später seinem Neffen Heinrich junior.

Scheinflugplatz am Dorfrand

An Flugzeugmotorengeräusche waren die Meteler 1944 schon lange gewöhnt. Als Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg war am Dorfrand ein Scheinflugplatz eingerichtet worden. Lauter aber war der Betrieb auf dem Schießplatz. Dort trainierten die Piloten der II. Gruppe des Kampfgeschwaders Boelcke bis etwa 1940 vom Fliegerhorst Wunstorf aus ihre Zielgenauigkeit. Sie klinkten Übungsbomben aus Zement über definierten Zielen aus. Manchmal landete so eine Zementbombe aber auch auf dem Feld oder im Wald, wie Heiner Wittrock für sein Buch „Fliegerhorst Wunstorf, Teil I“ recherchiert hat. Während der Übungszeiten warnte deshalb ein Ballon die Anrainer vor dem Betreten des Geländes.

Pilotengrab ist im Internet zu finden Am Montag, 6. März, 1944 flogen US-Bomberverbände den ersten Tagesangriff auf Berlin. Mit 69 verlorenen Bombern war es der verlustreichste Angriff der 8. United States Army Air Forces im gesamten Zweiten Weltkrieg. Frederick Leon Roy trug den Dienstgrad 2nd Lieutenant, er war von 1942 bis 1944 Mitglied des Army Air Corps sowie der Einheit 8th Air Force 62nd Fighter Squadron. Er war Pilot einer P-47N Thunderbolt und mit einer Air Medal ausgezeichnet. „Killed in Europe 3-7-1944“ steht auf der Internetseite „Find a grave“ (https://de.findagrave.com/memorial/73669532/frederick-leon-roy), auf der sein Grab zu finden ist. Frederick Leon Roy wurde auf dem Wunstorfer Stadtfriedhof beigesetzt und später auf den US-amerikanischen Friedhof Lakeside Cemetery Muskegon umgebettet.

Von Patricia Chadde