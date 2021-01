Neustadt

Ihre Wahl erlebte Neustadts neue Gleichstellungsbeauftragte von zu Hause aus. Die Ratssitzung am Donnerstag war einmal mehr als so genannte Hybridsitzung über die Bühne gegangen, bei der nur die Sitzungsleitung, Verwaltungsvertreter und Politik. Nach einer kurzen Vorstellung der 25-Jährigen in der Videokonferenz stimmten fast alle Ratsmitglieder dafür, sie einzustellen. Sie folgt mit halber Stelle zum 1. Februar auf Sabrina Kunze, die seit Herbst den Fachbereich Personal in der Stadtverwaltung leitet.

Geschlechtervielfalt ist ihr Thema

Bisher hat sich die studierte Pädagogin und Sozialwissenschaftlerin aus Hannover viel mit dem Thema Gender Diversity beschäftigt, also Geschlechtervielfalt. Auch in Neustadt wolle sie versuchen, in der Stadtverwaltung ein offenes Umfeld zu schaffen, damit auch Menschen gern dort arbeiten, die sich nicht im herkömmlichen Geschlechtermuster repräsentiert fühlen. Bestrebungen, ihre Belange sichtbar zu machen, werden unter dem Begriff LGBTQ zusammengefasst, er steht für Homo-, Bi-, Transsexuelle und weitere Orientierungen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer). Dieser Community fühle sie sich auch selbst zugehörig, sagt Depping.

Projekt zur Frauengesundheit

Wie sich diese Ideen im Kleinstadtkontext umsetzen lassen, müsse sich noch zeigen, sagt sie. Bisher hat Depping Projekte der Uni Göttingen und des Landes Niedersachsen betreut, das jüngste ist Mosaik Gesundheit, in dem es um Gesundheitsthemen lesbischer, bisexueller und queerer Frauen ging. Sie wolle sich, neben den Aufgaben in der Verwaltung selbst, zunächst in Neustadt vernetzen, um dann Veranstaltungen und Projekte auf den Weg zu bringen, sagt Depping.

Von Kathrin Götze