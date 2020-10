Neustadt

Ein Rückzieher aus Parteiräson, ein enttäuschter Verlierer und eine Siegerin, die mit hauchdünner Mehrheit gewählt wurde. Bei der Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters der Kernstadt hat sich am Montagabend Melanie Stoy als Kandidatin der CDU im zweiten Wahlgang gegen Matthias Rabe ( SPD) durchgesetzt. Mit acht Stimmen konnte die Rechtsanwältin allerdings nur eine Stimme mehr als ihr Mitbewerber auf sich vereinen.

Stoy ist nach Uschi Baldauf ( CDU) und Bärbel Pape ( SPD) bereits die dritte Frau in dem Amt. Hauptberuflich ist die 53-Jährige als Rechtsanwältin in Neustadt und Dozentin an der IUBH-Internationale-Hochschule in Peine und Hannover tätig. Das Amt des Kernstadtortsbürgermeisters ist trotz der überschaubaren Machtfülle von besonderer Bedeutung. Ambitionierten Ortsbürgermeistern bietet es die Gelegenheit, die öffentliche Wahrnehmung auf eigene Schwerpunkte und die einer Partei zu lenken. Mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl 2021 ist das ein nicht unwichtiger Faktor.

Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem der bisherige Ortsbürgermeister Johannes Laub ( CDU) im Sommer seinen Wegzug aus Neustadt bekanntgegeben hat. Ihn zieht es beruflich nach Baden-Württemberg. Die Amtszeit seiner Nachfolgerin ist also verkürzt. Nach der Kommunalwahl am 12. September 2021 wird auch der Ortsrat neu besetzt.

Johannes Laub (CDU, rechts) hat sein Amt als Ortsbürgermeister der Kernstadt niedergelegt. Er zieht nach Süddeutschland. Quelle: Mario Moers

CDU demonstriert Entschlossenheit

Die CDU behauptet mit dem Sieg ihren eigenen Anspruch auf den Posten. Bei der Kommunalwahl 2016 hatte sie – gegenüber der SPD – eine ebenso hauchdünne Mehrheit der Wählerstimmen auf ihrer Seite. „Als stimmenstärkste Partei schlägt die CDU Frau Stoy vor, sie soll und muss die neue Ortsbürgermeisterin werden“, sagte CDU-Ortsrat Dietrich von Dessien zu Beginn der Nominierungsrunde und ließ so keinen Zweifel an der Entschlossenheit der vierköpfigen CDU-Fraktion aufkommen.

Iseke ( FDP ) zieht Kandidatur zurück

Mit deren Einigkeit hatten zwei andere Bewerber möglicherweise nicht gerechnet. So zog FDP-Ortsrat Thomas Iseke seine Kandidatur bereits zum Beginn der Sitzung zurück. Er hatte im Vorfeld auf Unterstützung aus Reihen der CDU gehofft – dann aber mitbekommen, dass er diese nicht zu erwarten hatte. Bei insgesamt 15 Wahlberechtigten wäre er außerdem auf weitere Stimmen angewiesen, darunter möglicherweise auch der beiden AfD-Vertreter. „Ich habe an der Stelle nicht gekniffen, aber wollte auch nicht Gefahr laufen, den Thomas Kemmerich Neustadts zu machen“, sagte Iseke zu seinen Rückzug. Der FDP-Politiker Kemmerich war im Frühjahr mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden. Die Parteispitze habe anschließend die Regel verabschiedet, dass kein Kandidat eine Wahl annehmen darf, wenn sie nicht auch ohne Stimmen der AfD gewonnen wäre, so Iseke.

Kein Rückhalt für Ostermann

Unterstützung von der CDU und den Grünen hatte sich auch UWG-Ortsrat Willi Ostermann erhofft. Sichtlich enttäuscht von nur drei Stimmen im ersten Wahlgang, verzichtete er auf die Teilnahme an der zweiten Runde. Für ihn war die Kandidatur auch eine Herzensangelegenheit. Er hatte angekündigt, dafür sogar seinen Posten als stellvertretender Bürgermeister aufzugeben. „Als feststand, dass neu gewählt werden soll, bin ich gebeten worden, zu kandidieren. Das waren allerdings einige mehr als die, die mich heute gewählt haben“, sagte ein sichtbar resignierter Ostermann in Richtung der Grünen. Die hatten zuvor eine geheime Wahl beantragt. Ortsrätin Anja Sternbeck antwortete im Anschluss auf den Vorwurf Ostermanns, mit leiser Stimme. „Ich habe beim letzten Mal nicht zugesagt“.

Beratungsbedarf: UWG-Ortsrat Willi Ostermann (links) bespricht mit Peter Hake (ebenfalls UWG) das weitere Vorgehen. Quelle: Mario Moers

Risse in der Ratsgruppe?

Dass in den letzten Wochen gleich vier Parteien hartnäckig um den Posten des Ortsbürgermeisters gerungen haben, wirft ein Licht auf den aktuellen Kurs der Parteien im Ortsrat. CDU und SPD haben jeweils innere Geschlossenheit demonstriert, indem sie bei der eigentlich kleinen Personalie so hartnäckig ihre Kandidaten forcierten. Auf diesen politischen Rückhalt konnte UWG-Ratsherr Ostermann offenbar nicht zählen. Er hatte sich selbst als Kandidat vorschlagen müssen, nachdem sein ehemaliger Mitstreiter Heinz Günter Sala im Frühjahr die UWG verlassen hat.

Wahl des Stellvertreters vertagt Weil es Schwierigkeiten bei der Neuwahl eines neues Stellvertreters für die Ortsbürgermeisterin gab, muss diese nachgeholt werden. FDP-Ortsrat Thomas Iseke hatte den Posten nach dem Mandatsverzicht von Magdalena Rozanska ( SPD) im Sommer übergangsweise übernommen. Am Montag legte er das Amt nieder, allerdings ohne dies wie vorgeschrieben schriftlich bei der Verwaltung anzumelden. UWG-Ratsherr Willi Ostermann und AfD-Ortsrat Heinrich Bremer meldeten daraufhin starke formalrechtliche Bedenken an. Bürgermeister Dominic Herbst, als Besucher anwesend, versuchte zu schlichten. „Aus meinem laienhaften juristischen Verständnis würde nichts dagegensprechen. Die Verwaltung wird es ja im Nachhinein prüfen“, sagte er. Eine Antwort, die Ostermann nicht gelten ließ. „Wir können doch nicht in Kenntnisnahme dieser Sache beschließen, trotzdem zu wählen“, wehrte er sich gegen die Neuwahl. Am Ende musste die neue Ortsbürgermeisterin über den weiteren Verlauf der Sitzung entscheiden. „Das hier finde ich jetzt etwas merkwürdig“, sagte Stoy. Sie entschied sich, die Wahl ihres Stellvertreters auf die nächste Sitzung zu vertagen.

Sala missfiel die vereinbarte Kooperation der UWG mit der CDU, den Grünen und dem Linken-Vertreter im Rat. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Wahl vom Montag auch auf diese Zusammenarbeit auswirkt.

Von Mario Moers