Neustadt

Im Zuge der Pandemie sind wieder mehr Menschen in Neustadt auf Grundsicherung vom Jobcenter angewiesen. Noch bis Februar 2020 verzeichnete das Jobcenter in Neustadt einen kontinuierlichen Rückgang bei den Leistungsberechtigten. Seit März steigen die Zahlen wieder – bisher allerdings nur leicht.

"Seit März hatten wir mehr Anträge als zuvor, gerade auch von Menschen, die vorher noch nie etwas mit dem Jobcenter zu tun gehabt haben, wie Selbstständige oder Menschen in festen langjährigen Vollzeitbeschäftigungen", sagt Claudia Dudszus, Leiterin des Jobcenter-Standortes Neustadt. "Nach kurzer Zeit konnten sich einige dieser Antragsteller wieder bei uns abmelden. Es war in diesen Fällen aber wichtig, dass wir kurzfristig unterstützt haben."

6,6 Prozent der Neustädter bekommen Regelleistungen

Im Juni 2020 bezogen in Neustadt 2.969 Menschen in 1.450 Haushalten Grundsicherung vom Jobcenter, darunter 885 Kinder unter 15 Jahren. Das waren 143 Menschen mehr als im Februar 2020 und 54 Personen mehr als im Juni 2019. Damit erhielten in Neustadt 6,6 Prozent der Einwohner Regelleistungen. Der Durchschnitt in der Region Hannover lag bei 9,9 Prozent.

Claudia Dudszus sieht das Jobcenter in der Corona-Krise gut aufgestellt: "Alle Anträge wurden trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen schnell und auf Grund der gesetzlichen Änderungen unbürokratisch bearbeitet. Arbeitssuchende beraten wir auch persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung, denn freie Stellen und Qualifizierungsangebote gibt es auch in dieser Zeit."

Das Bürgertelefon des Jobcenters der Region Hannover ist unter (0511) 65 59 22 99 von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Freitag, 8 bis 13 Uhr, zu erreichen. Fragen und Anliegen können auch schriftlich unter jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de eingereicht werden.

Von Beate Ney-Janßen