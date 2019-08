Mariensee

Gestaltung, Lebensdauer, Geländegängigkeit: Die Universal-Motor-Geräte (kurz: Unimog) von Mercedes Benz haben viele Fans. Auch die Feuerwehrleute aus Mariensee und Umgebung gehören dazu. Auch Neustadts Kämmerer Maic Schillack dürfte das Marienseer Tanklöschfahrzeug sympathisch sein. Nach 39 Jahren Lebensdauer wird das gute Stück nämlich keinesfalls ersetzt, sondern könnte mit einem neuen Aufbau auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Fahrgestell und Motor könnten mit einiger Sicherheit auch die nächsten 15 Jahre noch überdauern, meint Mariensees Ortsbrandmeister Axel Bartling.

Fahrzeug fährt Einsätze im ganzen Nordkreis

Eine grüne Schadstoff-Plakette wird der Wagen mit dem wuchtigen Motor sicher niemals bekommen, er braucht seine 20 Liter Diesel und gibt beim Anlassen ein kräftiges Dröhnen von sich. Bei Löscharbeiten im unwegsamen Gelände ist er für Neustadts ganzen Nordkreis aber immer wieder wertvoll: „Zuletzt haben wir ihn vor zwei Wochen gebraucht, bei einem Flächenbrand in Wulfelade“, sagt Bartling. Denn das kleine Kraftpaket kann bis zu 1800 Liter Löschwasser noch an die unwegsamste Stelle bringen.

Anschaffung nach dem Heidebrand 1975

Eine ganze Reihe der Allradwunder seien nach dem großen Waldbrand in der Heide 1975 für Feuerwehren in ganz Niedersachsen angeschafft worden, berichtet Bartling. Dieser Wagen kam 1980 zunächst nach Otternhagen. Als dort nachgerüstet wurde, erbten die Marienseer das gute Stück – inzwischen das einzige seiner Art im Neustädter Land. Einen weiteren alten Unimog hat die Feuerwehr Eilvese noch im Dienst, doch dort nicht als Löschfahrzeug, sondern als Rüstwagen für technische Hilfeleistungen. „Dass er hier steht, passt gut, wir liegen ziemlich zentral für den Nordkreis, kommen von hier aus recht schnell überall hin“, sagt Bartling.

Wassertank und Aufbau sollen erneuert werden

So könnte der neue Aufbau für den Feuerwehrwagen aussehen. Quelle: Ziegler Feuerwehrfahrzeuge

Nun soll nachgerüstet werden: Der Wassertank und der so genannte Koffer, also der Aufbau, in dem die Feuerwehrleute ihre Gerätschaften aufbewahren, sollen ausgetauscht werden, wie es jetzt in einer Vorlage für den Rat heißt. Der neue Tank soll mindestens 2000 Liter fassen. Der Wagen, der jetzt bis zu 7490 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht hat, soll dann auf 8500 Kilogramm aufgelastet werden, Motor und Fahrgestell geprüft und gewartet. Zahlreiche weitere Modernisierungen betreffen vor allem den Innenraum, außerdem soll der Wagen einen Lichtmast sowie Beleuchtung für Umfeld und Gerätefächer bekommen, ebenso wie eine moderne Funkanlage.

Aufarbeitung halbiert die Kosten

Laut Ratsdrucksache rechnet die Verwaltung mit rund 145.000 Euro Kosten – per Ausschreibung soll das wirtschaftlichste Angebot ermittelt werden. Dabei könne man wohl davon ausgehen, dass ein neues Fahrgestell noch einmal mit mindestens genau soviel Geld zu Buche schlagen würde, sagt Bartling. Der Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten berät am 10. September, ob alles so passieren soll, die Entscheidung fällt im Verwaltungsausschuss am 16. September.

Auch wenn Einsätze mit der neuen Ausrüstung künftig besser von der Hand gehen dürften: Manch einer wird den nostalgischen Gerätschaften vielleicht ein wenig nachtrauern. Vesbecks Ortsbrandmeister André Willer zum Beispiel, der dem Tanklöschfahrzeug für seinen Youtube-Kanal „Feuerwehrwilli“ einen liebevollen Beitrag gewidmet hat.

Von Kathrin Götze